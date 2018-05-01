Başkan Karaosmanoğlu: “Çalışan ve üreten herkesle gurur duyuyoruz”

Memur Sendikaları Konfederasyonu Genel Başkanı Ali Yalçın ve on bir iş kolu temsilcilerini makamında ağırlayan Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, “Çalışan ve üreten herkesle gurur duyuyoruz. Çalışanlarımızla...

Memur Sendikaları Konfederasyonu Genel Başkanı Ali Yalçın ve on bir iş kolu temsilcilerini makamında ağırlayan Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, “Çalışan ve üreten herkesle gurur duyuyoruz. Çalışanlarımızla her zaman iç içeyiz, aynı sofradayız” dedi.

Türk Dünyası Belediyeler Birliği (TDBB) ve Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, Memur Sendikaları Konfederasyonu (MEMUR-SEN) Genel Başkanı Ali Yalçın ve on bir iş kolu temsilcilerini makamında ağırladı. 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Bayramı için Kocaeli’ne gelen Yalçın ve beraberinde ki heyetle yakından ilgilenen Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, “Hükümetimiz tarafından 2009 yılından beri yeniden Bayram olarak kutlanmaya başlanan işçi bayramı ile birlikte emeğin, zekanın ve alın terinin önemi bir kez daha ortaya konmuş oldu” dedi.,

MEMUR-SEN Genel Başkanı Ali Yalçın’da, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Bayramı için Kocaeli’ne gelecek binlerce memurun 15 Temmuz Milli İrade Meydanında toplanması için gerekli önlemlerin ve hazırlıkların yapılması talimatını vererek ve desteklerini esirgemeyen Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu’na teşekkürlerini iletti.

Her çalışanı ile büyük bir aile olduklarını vurgulayan Başkan Karaosmanoğlu, “Kocaeli Büyükşehir Belediyesi büyük bir ailedir ve bu aile huzur ve mutluluk içerisinde çalışıyor. İşçi ve memur olarak görev yapan kardeşlerimiz hangi görevde olursak olalım, halkımıza hizmet için varız anlayışıyla, el ve gönül birliğiyle çalışıyoruz” ifadelerini sarf etti.

Her zaman, bu kent ve bu ülke için çalışan ve emek verenin yanında olduklarını belirten Karaosmanoğlu da “Çalışan ve üreten herkesle gurur duyuyoruz. Çalışanlarımızla her zaman iç içeyiz, aynı sofradayız. Çalışanlarımıza değer veriyoruz, onları iyi gününde de kötü gününde de yalnız bırakmıyoruz. 1 Mayıs vesilesiyle bütün çalışanların bayramını bir kez daha kutluyorum” ifadelerini sarf etti.