Başkan Karaosmanoğlu, “Camiler, İslam ülkelerinin aidiyet sembolüdür”

Kandıra Kefken Yaylapınar Camisi’nin açılışına katılan Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, “Camiler, İslam ülkelerinin aidiyet sembolüdür” dedi.

Türk Dünyası Belediyeler Birliği (TDBB) ve Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, Kandıra Kefken Yaylapınar Cami açılışını gerçekleştirdi. Kandıra Belediye Başkanı Ünal Köken, AK Parti İlçe Başkanı Erol Ölmez, İlçe Müftüsü Osman Zeki Yağcı, Kefken Muhtarı Zeynel Abidin Ekrem ve çok sayıda vatandaş açılışta yer aldı. Programda açılış konuşması yapan Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, “Camiler, İslam ülkelerinin aidiyet sembolüdür. Farklılıkların ortadan kalktığı, hoşgörünün ikram edildiği manevi evlerimizdir” dedi.

Cami yapmak ya da yaptırmanın mukaddes bir görev olduğunu dile getiren Başkan Karaosmanoğlu, “Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed ‘Kim dünyada bir mescit yaparsa, Allah, O’na Cennet’te bir ev yapar’ buyurarak cami inşa etmenin ve onarmanın önemini müjdelemişlerdir. Cami yapmak ya da yaptırmak mukaddes ve çok hayırlı bir görevdir. Bu ne güzel bir ahlak, bu ne güzel bir hizmettir. Allah cami yapımında emeği geçen alın teri döken kardeşlerimden razı olsun. Bizim de çorbada tuzumuz olduğu için mutluyuz. İnşallah camimiz büyük hizmetler verecek 7’den 77’ye tüm vatandaşlarımız bu güzel camimizi dolduracak” diye konuştu.

Camilerin Müslümanların ortak evi olduğuna değinen Karaosmanoğlu, "Yurdumuzun bize vatan olmasının en bariz göstergelerinden birisi, kentlerin siluetinde görülen minareler ile o minarelerden günde beş defa yükselen mübarek ezan sesidir. Bu camimiz de inşallah manevi bir huzur ve gönül iklimini asırlarca cemaatine sunacak. Ramazan’a sayılı günler kala açılışını gerçekleştirdiğimiz bu camimiz inşallah teravih namazlarında da dolup taşacak. Cemaatiyle bereketlenecek. Rabbim bizleri, camilerimizden ve ezan sesinden uzak, camilerimizi de cemaatten ırak bırakmasın” şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından kesilen kurdele ile caminin açılışı gerçekleşti. Camide ilk namaz ise Başkan Karaosmanoğlu’nun katılımı ile kılındı.