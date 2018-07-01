Başkan Karaosmanoğlu, fabrika işçileriyle bir araya geldi

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, Gebze’de üretim gerçekleştirerek istihdam sağlayan bir plastik fabrikasın ziyaret ederek çalışanlarla bir araya geldi.

Türk Dünyası Belediyeler Birliği (TDBB) ve Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, plastik parça şekillendirmenin yanı sıra birçok özelliklerde üretim gerçekleştiren bir fabrikayı ziyaret ederek çalışanlarla bir araya geldi. Gebze Beylikbağı’nda faaliyetleri sürdüren plastik sektörünün önde gelen kuruluşlarından olan fabrikanın yönetim kurulu başkanı Mustafa Böyet tarafından konuk edilen Karaosmanoğlu’na Gebze Belediye Başkanı Adnan Köşker eşlik etti. Öğlen yemeğinin ardından işçilere yaptığı selamlama konuşmasında, emekleriyle ve zekâlarıyla ülkemizin ve kentimizin gelişimine büyük katkı sunan tüm çalışanlara teşekkür etti.

700’ü aşkın personelin çalıştığı fabrikanın istihdama verdiği katkının çok önemli olduğunu dile getiren Karaosmanoğlu, “Türkiye’nin üretim alanında geldiği noktayı dünya arenasına altın harflerle kazımak için yatırımcımız ile birlikte alın teri döken işçi kardeşlerimiz ve yerel yönetimler olarak büyük gayret gösteriyoruz. Bizler bu kentin gelişimi için adeta emek bölüşümü yapıyoruz. Herkes kendi üstüne düşen görevi layıkıyla yerine getiriyor. Bu nedenle firmamızın tüm çalışanlarına ve yöneticilerine çok teşekkür ediyorum” dedi.

2023 ve 2071 hedefleri doğrultusunda iş dünyamızın ve bilim insanların ARGE çalışmalarına büyük hız verdiğini de dile getiren Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, “AR-GE personeli sayısı 2002’den bu yana yaklaşık 5 katına çıkarak 137 bin oldu. AR-GE harcamalarının milli gelir içindeki payı yaklaşık 2 katına yükseldi. Milletimiz bu aziz devletin yükselmesi ve yeniden şahlanması için elinden gelenin fazlasını yapıyor. İnşallah Türkiye bölgesinin güçlü, dünyanın da ilk o ekonomisi arasına girecek atılımları yapacaktır. Unutmayalım ki ancak üreten kent büyür ve gelişir. Çocuklarımız aydınlık bir gelecekle kucaklaşır. Bizim de gayemiz geleceğe büyük bir Türkiye bırakmaktır” diye konuştu.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Başkan Danışmanı Gültekin Görüm’ün de hazır bulunduğu ziyaret sonrası bir açıklamada yapan Karaosmanoğlu, Son 16 yılda hükümetlerimizin yaptığı atılımlarla alt ve orta gelirli ülke grubunda olan Türkiye’nin üst-orta gelir grubuna yükseltildiğini belirterek, “İpekyolu Projesi ile Türkiye ve Çin arasındaki ticaret açığı da azalacak. Türkiye’nin kurucu ortağı olduğu Yeni İpekyolu ile bir yılda Türkiye üzerinden 1 milyon ton yük taşınacak. İnanıyorum ki kentimizde bu üretimden ve istihdamdan gereken payını alacak” ifadelerini sarf etti.