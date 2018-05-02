Başkan Karaosmanoğlu, “Güçlü Türkiye için çalışıyoruz”

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreterliği görevini icra etmiş Bilecik Valisi Tahir Büyükakın’ı ziyaret eden Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, “Tüm milletimizle el ele vererek güçlü Türkiye için çalışıyoruz”...

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreterliği görevini icra etmiş Bilecik Valisi Tahir Büyükakın’ı ziyaret eden Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, “Tüm milletimizle el ele vererek güçlü Türkiye için çalışıyoruz” dedi.

Türk Dünyası Belediyeler Birliği ve Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nde Genel Sekreter Yardımcısı olarak göreve başlayan, 2014 yılında Genel Sekreterlik görevini üstlenen ve 2017 yılında Bilecik Valisi olarak atanan Tahir Büyükakın’ı makamında ziyaret etti. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Mustafa Altay, Başkan Danışmanı Veysel Özkaraaslan ziyarette yer aldı. Ziyarette Büyükakın’a görevinde başarılar dileyen Karaosmanoğlu, “Valilerimizle, kaymakamlarımızla, belediye başkanlarımızla, muhtarlarımızla, esnaflarımızla, sanatkarlarımızla, işçilerimizle, gençlerimizle, kadınlarımızla, velhasıl tüm milletimizle el ele vererek güçlü Türkiye için çalışıyoruz” dedi.

Osmanlı Devleti’nin manevi kurucusu Şeyh Edebali’nin defnedildiği türbeyi de ziyaret eden Karaosmanoğlu, 200 metrelik Osmanlı Padişahları Tarih Şeridi projesini de gezdi.