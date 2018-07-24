Başkan Karaosmanoğlu, “İnsan kaynağımızı doğru değerlendirmek zorundayız”

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, Başiskele Özel Kokpit Havacılık Lisesi (Sivil Havacılık ve Yazılım) Kurucu Müdürü Fatih Durmuş ve heyetini makamında kabul etti.

Türk Dünyası Belediyeler Birliği (TDBB) ve Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, Başiskele Özel Kokpit Havacılık Lisesi (Sivil Havacılık ve Yazılım) Kurucu Müdürü Fatih Durmuş ve heyetini makamında kabul etti. Uğur Temel ve Arkın Sevukten tarafından kurulan Özel Kokpit Havacılık Lisesi’nin Kocaeli’de faaliyet gösterecek olmasından dolayı memnun olduğunu ifade eden Karaosmanoğlu, “Ülke olarak sahip olduğumuz insan kaynağımızı doğru değerlendirdiğimizde güçlü ve büyük Türkiye için kurduğumuz hedeflere çok rahat ulaşabiliriz. Bunun için devlet veya özel okulların bu hedefte büyük sorumlulukları var” dedi.

2018-2019 eğitim ve öğretim yılı itibariyle ana sınıfından liseye kadar hizmet vereceklerini ifade eden Kurucu Müdür Fatih Durmuş, “Kocaeli Kokpit Koleji bünyesinde anasınıfı, ilkokul, ortaokul, anadolu lisesi olarak faaliyet gösterecek olan kurumlarımızın yanı sıra Sivil Havacılık Programları, Bilişim Teknolojileri Programlarının bulunduğu Kocaeli’nin ilk Özel Havacılık ve Yazılım Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi mevcuttur” dedi.

Amaçlarının her geçen gün büyüyen ve dünyada adı duyulur hale gelen Türk havacılık ve bilişim teknoloji firmalarına ve bu sektörün önde gelen uluslararası firmalarına dönük donanımlı insan kaynağını sağlamak olduğunu da belirten Durmuş, “Kocaeli’den eğitimli ve havacılığa gönülden hizmet verecek insan kaynağının yetişmesine öncülük etmek ve bu sektöre değer katmak öncelikli hedeflerimiz arasındadır” şeklinde konuştu.

Dört yıllık lise eğitimleri sonunda gençlerin almış oldukları mesleki eğitim ile dünya çapında geçerliliği olan bir mesleğe adım atmalarında eğitim kurumlarının çok önemli bir misyona sahip olduğuna da dikkat çeken Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, “Gençlerimizin geleceğin dünyasına yön veren olmasını arzu ediyoruz. Aranan insan olabilmelerinin altında gençlerimizin aldığı eğitim ve öğretim muhakkak ki çok önemlidir. Gençlerimizin en üst seviyede bir eğitim alması ve bunu en ideal ortamda yakalamaları için her birimize büyük görev düşüyor. Büyükşehir Belediyesi olarak çocuklarımıza ve gençlerimize ilkokuldan üniversiteye kadar büyük destek veriyoruz. Bilgi Evlerinden Akademi Üniversiteye kadar birçok alanda eğitime katkımız sürüyor. Teknolojik çağın gerisinde kalmasın diye altıncı sınıfta okuyan çocuklarımıza her yıl bilgisayar vermeyi sürdürüyoruz” dedi.

Politeknik eğitim modeli ve yenilikçi eğitim uygulamalarımız ile sektörel büyüme trendi yüksek olan havacılık ve yazılım alanında donanımlı bir şekilde yetişmiş gençler için Kocaeli’de yeni eğitim-öğretim döneminde faaliyete geçeceklerini de vurgulayan Başiskele Özel Kokpit Havacılık Lisesi (Sivil Havacılık ve Yazılım) Kurucu Müdürü Fatih Durmuş, “Dünyanın en prestijli, iş garantili meslekleri olan pilotluk, kabin ve yer hizmetleri ve yazılım alanlarında daha liseden mezun olurken çok yönlü ihtisas eğitimine kursuna tabi olmuş kariyer albümüne sahip nitelikli donanımlı bireyleri iş dünyamıza kazandırmayı da hedefliyoruz. 4 yıllık eğitimin sonunda Sivil Havacılık ve Yazılım alanında Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Diploması veriyoruz. Ayrıca öğrencilerimizi 4 yıllık öğrenimleri sürecinde Milli Savunma Üniversitesi ve diğer üniversitelere hazırlıyor olacağız. Bununla birlikte öğrencilerimiz Genel ve Teknik İngilizce Sertifikası, Kabin Hizmetleri Sertifikası ve Yer Hizmetleri Sertifikası edinmiş olarak okulumuzdan mezun olacaklar. Bilgiye ulaşmanın son derece kolay olduğu teknoloji çağında, öğrencilere bilgi yüklemek yerine, onlara mesleki ve yaşam becerileri kazandırmanın önemine inanıyoruz” dedi. Başkan Karaosmanoğlu da Özel Kokpit Havacılık Lisesi yönetimine Kocaeli’de çıktıkları bu yolda başarılar diledi. Ziyaret görüş alışverişinin ardından sona erdi.