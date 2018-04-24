KOCAELİ:
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24 Nisan 2018 Salı 11:19

Başkan Karaosmanoğlu, “Kocaeli, turizmde hak ettiği yeri alacaktır”

Kocaeli’de turizm alanında faaliyet gösteren kadın girişimcilerle bir araya gelen Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, “Kocaeli’nin potansiyeli öyle büyüktür ki ihracatta olduğu gibi turizmde de hak ettiği yeri...

Başkan Karaosmanoğlu, 'Kocaeli, turizmde hak ettiği yeri alacaktır”
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Kocaeli’de turizm alanında faaliyet gösteren kadın girişimcilerle bir araya gelen Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, “Kocaeli’nin potansiyeli öyle büyüktür ki ihracatta olduğu gibi turizmde de hak ettiği yeri alacaktır” dedi.

Türk Dünyası Belediyeler Birliği (TDBB) ve Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, Kocaeli’nde turizmle ilgilenen kadın şirket yöneticileri ve girişimcilerle buluştu. SEKA Park Otel’de gerçekleşen toplantıya çok sayıda sektör temsilcisi katıldı. Sanayi kenti olmakla anılan Kocaeli’nin artık turizm kenti olarak anılmasının önemine vurgu yapıldı. Turizmin son derece hassas bir sektör olduğunun da vurgulandığı toplantıda Kocaeli’nin tanıtımı ve iç turizme dönük projeler tek tek ele alındı. Türkiye’nin 2023 hedefleri çerçevesinde turizm sektöründe belirlenen çıtanın yakalanması için Kocaeli’nin kendine düşen görevi yerine getirmek için yoğun çaba sarf ettiğini vurgulayan Karaosmanoğlu, “Bu toplantımız sonrasında ortaya konacak görüşlerin, yapılacak tartışmaların, geliştirilecek önerilerin, büyüyen ve güçlenen Türkiye’nin ve Kocaeli’nin çok önemli bir unsuru olarak gördüğümüz turizm sektöründeki hedeflerinin yakalanmasına katkı sağlayacaktır” dedi.

Kocaeli’nin iç turizmde büyük bir potansiyele sahip olduğuna dikkat çeken Başkan Karaosmanoğlu, “Kocaeli, iç turizmde büyük bir patlama yapabilecek konuma ve zenginliğe sahiptir. İşte bunu da başarabilecek her türlü enstrümana ve kararlılığa sahibiz. Tek yapmamız gereken sistemli bir şekilde çalışmak, kentimizin güzelliklerini özellikle komşu kentlerimizin insanlarına anlatmaktır” diye konuştu.

Turizm konusunda kadın girişimcilere gereken desteğin verileceğini vurgulayan Karaosmanoğlu, “Büyükşehir Belediyesi sizlere gereken desteği verecektir. Sizlerin yanındayız ve destekçisiyiz. Büyükşehir Belediyesi tüm imkanlarıyla sektörün yanındadır. Kocaeli’nin potansiyeli öyle büyüktür ki ihracatta olduğu gibi turizmde de hak ettiği yeri alacaktır” şeklinde konuştu.

Toplantı yapılan geniş çaplı istişarenin ve ortaya koyulması gereken eylem planının çerçevelerinin belirlenmesinin ardından sona erdi.
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