Başkan Karaosmanoğlu, öğrencilerle kitap okudu

Türk Dünyası Belediyeler Birliği (TDBB) ve Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, Kazım Karabekir Ortaokulu’nda gerçekleşen 4. geleneksel aşure gününe katıldı.

İzmit Kaymakamı Ersin Emiroğlu’nun da katıldığı aşure programında AK Parti İzmit İlçe Kadın Kolları Başkanı Betül Yazıcı, Kazım Karabekir Ortaokulu Müdürü Serkan Yazar, okul öğretmenleri, öğrenciler ve veliler yer aldı. Okul Aile Birliği Başkanı Meryem Kanpara ve yönetiminin hazırladığı bin kişilik aşure okul yönetimi ve öğrencilerin yanı sıra velilere de ikram edildi. Okulu gezen ve Büyükşehir Belediyesi tarafından yapımı gerçekleştirilen Z Kütüphane ve Satrançı sınıfı açılışını gerçekleştiren Başkan Karaosmanoğlu, öğrencilerle kitap okumayı da ihmal etmedi.

Öğrencilerle yakından ilgilenen Başkan Karaosmanoğlu, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen satranç sınıfı ve Z kütüphanenin açılışının ardından öğretmenlerle de bir araya geldi. Kütüphaneyi inceleyen Karaosmanoğlu, öğrencilerle de kitap okudu. Öğretmenliğin büyük fedakarlık olduğunu dile getiren Karaosmanoğlu, çocukların ve gençlerin yetişmesinde büyük rol oynayan eğitimcilere de ortaya koydukları emek için teşekkür etmeyi ihmal etmedi. Eğitim camiasının emrinde olduklarını da dile getiren Başkan Karaosmanoğlu, “Bir tohum, toprakla kavuştuğunda nasıl filizlenirse öğrencilerimizde siz öğretmenlerimizin eliyle yetişmektedir. Öğretmenlerimizin büyük emek, fedakârlık, özen, karşılıksız sevgi ve şefkatini her daim takdir ediyorum. Geleceğin sağlıklı nesillerinin yetişmesinde de çok önemli bir göreve sahip öğretmenlerimize her türlü desteğe veriyoruz” dedi.

“Anne Şehir” Çok Yönlü Gelişim Projesi, kentimizin huzur ve refah seviyesinde de gözle görülür bir artışı beraberinde getirdiğini açıklayan Karaosmanoğlu, “Hayalimiz, kıymetli öğretmenlerimizin de gayretiyle 300 okulda 100 bin anneye ulaşarak mutlu ve sağlıklı bir şehre hizmet etmek. Unutmayalım, annelerimiz bizim en kıymetlilerimizdir. Peygamber Efendimizin de dediği gibi, ‘Cennet, anaların ayakları altındadır.’ Bu nedenle de annelerimiz için ne yapsak az” ifadelerini kullandı.