Başkan Karaosmanoğlu, ‘’Tarım desteklerimiz Türkiye’ye örnektir’’

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, Gebze Ziraat Odası yöneticileriyle bir araya geldi. Görüşmede Büyükşehir Belediyesi’nin tarıma ve hayvancılığa verdiği desteğin önemine vurgu yapıldı.

Türk Dünyası Belediyeler Birliği (TDBB) ve Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, Gebze Ziraat Odası Başkanı Ayhan Pekşen ve yönetimini makamında konuk etti. Görüşmede Büyükşehir Belediyesi’nin tarıma ve hayvancılığa verdiği desteğin önemine vurgu yapan Karaosmanoğlu, “Tarım ve hayvancılık ülkemiz için çok önemli sektörlerdir. Kocaeli’mizin ve ülkemizin geleceği için sanayinin ve yüksek teknolojinin yanı sıra sağlıklı gıdaya dolayısıyla tarıma büyük önem veriyoruz. Büyükşehir Belediyesi olarak tarım desteklerimiz Türkiye’ye örnektir” dedi.

Gelişen teknoloji ile birlikte yapay gıdaların insan sağlığı için oluşturduğu tehdit karşısında, kendi tarımsal ürünlerimize sahip olmak ve bu alanda kendi kendine yeten bir ülke durumuna gelebilmenin altını çizen Karaosmanoğlu, 2010’da 244 köyümüzde 12 ziraat mühendisi ve 9 veteriner hekim görevlendirerek başlattığımız tarım çalışmalarının artığını da ifade etti. Görüşmede Gebze’nin mahallelerine tarım desteklerini verdiklerini söyleyen Başkan Karaosmanoğlu, “Bu süreç zarfında şimdiye kadar; 4 binden fazla çiftçimizin eğitim almasını sağladık. Yaklaşık 9 bine yakın çiftçimize yüzde 50 hibeli üretim materyali desteği, tarım danışmanlık desteği ile modern tekniklerin yerinde öğretilmesi, eğitim çalışmaları yaptık, tarımsal yayımlar hazırladık” diye konuştu.

Çiftçilerimizin ihtiyacını belirlemek için toprak, yaprak, su ve kalıntı analizlerini ücretsiz olarak yaptıklarını belirten Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, “Kullanılmayan köy arazileri ağaçlandırılarak 10 bine yakın fidan dikip, meyveciliği geliştirmek için 2014 yılından itibaren başta ceviz olmak üzere 16 çeşit olmak üzere toplam 150 bin meyve fidanı dağıttık. Genetiği ile oynanmamış tarımsal ürünleri teşvik etmek amacıyla 12 mahallede 150 bin sebze fidesi dağıttık. Çilek bahçesi kurulumu için çiftçilerimize yüzde 50 hibeli 300 bin çilek fidesi ve malç naylonu, damla sulama borusu, gölgeleme tülü, organik gübre ve alçak tünel sera naylonu dağıttık. Modern sera sayısını arttırmak amacıyla ’41 çiftçimize 41 sera projesi’ adıyla, 750 çiftçimize yüzde 50 hibeli 1300 top sera naylonu dağıttık” ifadelerini kullandı.

Yem bitkisi tohumu destekleme projesiyle 8 bin çiftçimize, yüzde 50 hibeli, 9 ayrı çeşitte, 3200 ton yem bitkisi dağıtımı yaptıklarını da ifade eden Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, “400 olan arıcı sayısını, verdiğimiz destek ile 700 kişiye çıkardık. Karamürsel Akçat’ta sulama göleti ve kapalı sulama hattı yapılarak sulanabilir tarım alanını 9 katına çıkardık. Köy Hizmetleri’nden kalan ve Devlet Su İşleri’nin ulaşamadığı sulama kanallarının bakımını yaparak 65 km. açık kanal ve 8 km. kapalı kanal inşa ettik. 2100 km tarla yolu açtık. Bu yıl sonuna kadar Kocaeli Büyükşehir Belediyesi olarak yem bitkisi tohumu destek projesi kapsamında 1030 çiftçimize çoğunluğu dane, silajlık mısır, inokulant (silaj yapım malzemesi) ve süt otu desteği veriyoruz, vermeye de sürdüreceğiz” ifadelerini kullandı.

Büyükbaş ve küçükbaş hayvanlar için verimi artırıcı ve hastalıklardan koruyucu doğal yem katkısı formüle edip; yaklaşık 100 çiftçimize AR-GE kapsamında yüzde 50 hibeli destekleme yaptıklarını da dile getiren Karaosmanoğlu, “Kandıra mahallelerinde karpuz yetiştiriciliği yapan 100 üreticimize yüzde 50 hibeli yüksek verimli karpuz tohumu desteklemesi gerçekleştirdik. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi çiftçi günü etkinlikleri, fuar ve panayır organizasyonları ile dünyadaki yenilikleri çiftçimizle buluşturmaya devam edeceğiz. Köylerimizi ve çiftçilerimizi kalkındırarak; Kocaeli’nde, kentten köye göçü başlattık. Bu nedenle tarıma çok büyük önem veriyoruz” diyerek sözlerini tamamladı. Gebze Ziraat Odası Başkanı Ayhan Pekşen ise Büyükşehir Belediyesi’nin tarıma verdiği destekler için teşekkür etti. Birliktelik yapılan görüş alışverişinin ardından sona erdi.