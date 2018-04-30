KOCAELİ:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

30 Nisan 2018 Pazartesi 11:22

Başkan Karaosmanoğlu’ndan Hisareynspor’a ziyaret

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, Gölcük Hisareynspor’un antrenmanına katılarak öğrencilerle bir sporcularla sohbet etti.Türk Dünyası Belediyeler Birliği (TDBB) ve Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim...

Başkan Karaosmanoğlu'ndan Hisareynspor'a ziyaret
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, Gölcük Hisareynspor’un antrenmanına katılarak öğrencilerle bir sporcularla sohbet etti.

Türk Dünyası Belediyeler Birliği (TDBB) ve Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, amatör kümede mücadele eden ve altyapıdaki atılımlarıyla minik sporculara hizmet eden Hisareynspor futbol takımının antrenmanına konuk oldu. AK Parti Gölcük İlçe Başkanı İdris Alp’in de hazır bulunduğu ziyarette, eğitimin önemine vurgu yapan İbrahim Karaosmanoğlu, minik sporculardan derslerini ihmal etmemelerini isteyerek, “En güzel tesisleri sizler için yapmaya devam edeceğiz. Futbol, sizler için bir meslek olmayabilir. Okulunuza ve tahsilinize dikkat edin. Ahlaklı ve karakterli güzel insan olmalıyız. Spor, bu alışkanlıkları disiplinli bir şekilde sizlere kazandıracak” dedi.

Kötü alışkınlıklardan ve özellikle sigaradan uzak durulmasını sporculardan isteyen Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, “Sizleri seviyor ve önemsiyoruz. Kulüp başkanımıza sizlere verdiği destek ve katkı için çok teşekkür ediyorum. Burası sizin için bir okuldur. Derslerinize çalışın ve hocalarınızın dediğini muhakkak yapın. Büyükşehir Belediyesi olarak spor alanlarının çoğalması ve gençlik kamplarının sayısını artırmada yeni atılımlar yapıyoruz” diye konuştu.

Ziyaret, Başkan Karaosmanoğlu’nun sporcularla sohbet etmesinin ardından hatıra fotoğrafı çektirilmesi ile sona erdi.
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

NOT: Haber sitemizde Haber Kaynağı belirtilmeyen haberler İhlas Haber Ajansı (İHA)'ya aittir. Haber sitemiz İHA Abonesidir. Kaynağı belirtilmeyen butür Haberleri alıp kullananlar bunun yasal sorumluluklarını kabul etmiş sayılırlar. Ayrıca, Yorum kısmına kredi reklamı, organ kaçaklığını teşvik edici yorum yapanların IP'leri savcılığa verilecektir.



İlgili Galeriler
Kenan Akdoğan'ın Oğlu Muhsin Alper'in Sünnet Düğünü Kenan Akdoğan'ın...
Malatya'yı kana bulayacaklardı Malatya’yı kana...
Malatya'ya 2 şehidin acısı düştü Malatya'ya 2...
Malatya'da ‘Evet' kutlaması Malatya’da ‘Evet’...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yukarı Çık


Bumerang - Yazarkafe


Haberi Oku