KOCAELİ:
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03 Temmuz 2018 Salı 10:42

Başkan Karaosmanoğu, esnaf ve sanatkarlar odasını ziyaret etti

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, Kocaeli Esnaf ve Sanatkarlar Odalar Birliği Başkanı Kadir Durmuş ve yönetimini ziyaret etti.Başkan Karaosmanoğlu, ziyaret sonrası yaptığı açıklamada Ahilik anlayışının yaygınlaştırılması...

Başkan Karaosmanoğu, esnaf ve sanatkarlar odasını ziyaret etti
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Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, Kocaeli Esnaf ve Sanatkarlar Odalar Birliği Başkanı Kadir Durmuş ve yönetimini ziyaret etti.

Başkan Karaosmanoğlu, ziyaret sonrası yaptığı açıklamada Ahilik anlayışının yaygınlaştırılması için de çalışacaklarını ifade etti. "Binlerce yıldır bu topraklarda esnaflık, sadece bir ticari faaliyet olmanın ötesinde görülmüş, atalarımız asayişten çevre düzenine kadar esnafa güven duymuşlardır" vurgusunu da yapan Karaosmanoğlu, “Hatta Ahilik teşkilatı ile kentlerin sadece ekonomik yapısı değil; aynı zamanda kültür ve ahlak anlayışı da şekillendirilmiştir. Bugün de esnafımız, halen sosyal konularda ve ahlak anlayışıyla, toplumumuzun en önemli kesimlerinden birisidir. Seyyar ve pazarcı esnafımızı da bundan ayrı düşünemeyiz. Bir mahallenin bir sokağın, kısacası hemşehrilerimizin ihtiyacının karşılanmasında yaptığınız katkı asla göz ardı edilemez. Biz de Kocaeli Büyükşehir Belediyesi olarak, her zaman esnaf ve pazarcı kardeşlerimizin yanındayız. Yapabileceğimiz bir şey olduğunda, bildiğiniz gibi ne gerekiyorsa, yasalar çerçevesinde gerçekleştiriyoruz” şeklinde konuştu.

Dükkanından, sokağından, mahallesinden başlayarak şehrinin ve ülkesinin huzurunu güvenliğini düşünen, bunun için mücadele eden esnaflara çok teşekkür eden Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, “Bizler milletimizin ve esnafımızın hizmetkarıyız. Kentimizdeki esnaflarımızın beklentilerine dönük adımlar attık, atmaya da devam edeceğiz. Bizler ülkemizin esnaflarıyla kalkınacağını biliyoruz. Her adımımızı buna göre atıyor ve esnaflarımızı destekliyoruz” diyerek açıklamasını tamamladı.
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