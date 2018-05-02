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02 Mayıs 2018 Çarşamba 12:43

Başkan Köşker: “Spor yapan genç, sağlıklı ve başarılı olur”

Yücel Boru Fen Lisesi öğrencilerinin Nagehan Malkoç eğitmenliğinde gerçekleştirdiği sabah sporuna katılan Gebze Belediye Başkanı Adnan Köşker, “Spora ve sanata önem verin. Spor yapan gençler sağlıklı, sosyal ve derslerinde başarılı...

Başkan Köşker: 'Spor yapan genç, sağlıklı ve başarılı olur”
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Yücel Boru Fen Lisesi öğrencilerinin Nagehan Malkoç eğitmenliğinde gerçekleştirdiği sabah sporuna katılan Gebze Belediye Başkanı Adnan Köşker, “Spora ve sanata önem verin. Spor yapan gençler sağlıklı, sosyal ve derslerinde başarılı olur.” dedi.

Gebze Belediye Başkanı Adnan Köşker, Yücel Boru Fen Lisesi öğrencilerinin gerçekleştirdiği sabah sporuna katıldı. Nagehan Malkoç eğitmenliğinde gerçekleşen sabah sporuna Gebze Belediye Başkan Yardımcısı Nilay Ayran da katıldı.

Etkinlikte yaptığı konuşmasında sporun ve sanatın önemine değinen Başkan Köşker, “Siz değerli gençlerimiz bizlerin yarınlarısınız. Spora ve sanata önem verin. Spor yapan gençler sağlıklı, sosyal ve derslerinde başarılı olur. Bir spor dalı ve sanat dalıyla ilgilenen bir genç kolay kolay kötü alışkanlıklar edinmez. Bizler de sezilerin kötü alışkanlıklar edinmenizi istemiyoruz. Sağlıklı bir geleceğimiz olsun istiyoruz. Bu anlamda da elimizden gelen çalışmayı ve desteği yapıyoruz” dedi.

Gençlere kapalı spor salonu müjdesi de veren Köşker, “Sizlere buradan güzel bir haber de vermiş olayım. Bahçenizin alt bölümündeki alanı kapalı spor salonu yapacağız ve bu alanda her türlü hava koşullarında sporunuzu yapma imkanı bulacaksınız. Sizler bizlerin kıymetlilerisiniz ve yaptığımız her hizmette sizleri düşünüyoruz” diye konuştu.

Yapılan sabah sporunun ardından Başkan Köşker öğrencilere elma ikramında bulunarak sınıflarına uğurladı.
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