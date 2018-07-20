KOCAELİ:
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20 Temmuz 2018 Cuma 17:02

Başkan Köşker’den sanayide esnaf ziyaretleri

KOCAELİ(İHA) – Sanayi sitesinde esnaf ziyaretleri gerçekleştiren Gebze Belediye Başkanı Adnan Köşker, seçimlerde Türkiye Cumhuriyeti Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’a verdikleri destek için Gebzeli hemşerilerine ve esnaflara teşekkür etti.Gebze...

Başkan Köşker'den sanayide esnaf ziyaretleri
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KOCAELİ(İHA) – Sanayi sitesinde esnaf ziyaretleri gerçekleştiren Gebze Belediye Başkanı Adnan Köşker, seçimlerde Türkiye Cumhuriyeti Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’a verdikleri destek için Gebzeli hemşerilerine ve esnaflara teşekkür etti.

Gebze Belediye Başkanı Adnan Köşker, Gebze Oto Sanayisi’nde esnaf ziyaretleri gerçekleştirdi. Başkan Köşker’e esnaf ziyaretinde Başkan Yardımcısı Nilay Ayran, Gebze Oto Sanayi Başkanı İlhami Ateş ve birim müdürleri eşlik etti. Cuma namazının ardından esnafları işyerlerinde ziyaret eden Başkan Köşker, hayırlı işler temennilerini iletti.

Esnaflarla bir süre sohbet eden Başkan Köşker, 24 Haziran seçimlerinde Türkiye Cumhuriyeti Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’a verdikleri destek için teşekkür etti. Sanayi esnafını taleplerini ve önerilerini de alan Başkan Köşker, “Türkiye olarak yeni bir döneme girdik. Artık Türkiye’nin önü çok daha açık. Yeni sistemle artık işleri çok daha hızlı ilerleyecek ve Türkiye büyümesine devam edecek. Gebze sanayi bakımından Türkiye’nin kalbi diyebiliriz. Bu anlamda bizlere çok büyük görevler düşüyor. İnşallah Gebze için ve Türkiye için çok daha iyi işler yapmaya devam edeceğiz” dedi.
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