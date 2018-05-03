KOCAELİ:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

03 Mayıs 2018 Perşembe 11:55

Başkan Toltar, Dilovası’ndaki çalışmaları inceledi

Dilovası Belediye Başkanı Ali Toltar, ilçede yapımı devam eden çalışmaları yerinde inceleyerek, çalışmalar hakkında bilgi aldı.Dilovası’nı güzelleştirecek ve değer katacak projeleri yakından takip eden Dilovası Belediye Başkanı Ali...

Başkan Toltar, Dilovası'ndaki çalışmaları inceledi
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

Dilovası Belediye Başkanı Ali Toltar, ilçede yapımı devam eden çalışmaları yerinde inceleyerek, çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Dilovası’nı güzelleştirecek ve değer katacak projeleri yakından takip eden Dilovası Belediye Başkanı Ali Toltar, önceki gün ilçe genelinde yapımına başlanan ve çalışmaları devam eden projeleri yerinde inceledi.

Çalışmaların son durumu hakkında bilgi alan Başkan Toltar, önümüzdeki aylarda tamamlanacak olan tesislerin, bölgenin birçok ihtiyacını karşılayacağını ve ilçeye canlılık katacağını ifade etti. Başkan Köşker son olarak Diliskelesi Mahallesinde yapımına başlanan spor kompleksi ve yeni semt konağı inşaatını da inceleyerek çalışanlarla sohbet etti.

Çalışmalar hakkında açıklamada bulunan Başkan Toltar, " Dilovası genelinde başlattığımız yeni projelerimizin yapımları hızla devam ediyor. Dilovası’na değer katacak projelerimiz inşallah yıl sonuna kadar bitmiş olacak ve halkımızın hizmetine açılacaktır"dedi.
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

NOT: Haber sitemizde Haber Kaynağı belirtilmeyen haberler İhlas Haber Ajansı (İHA)'ya aittir. Haber sitemiz İHA Abonesidir. Kaynağı belirtilmeyen butür Haberleri alıp kullananlar bunun yasal sorumluluklarını kabul etmiş sayılırlar. Ayrıca, Yorum kısmına kredi reklamı, organ kaçaklığını teşvik edici yorum yapanların IP'leri savcılığa verilecektir.



İlgili Galeriler
Kenan Akdoğan'ın Oğlu Muhsin Alper'in Sünnet Düğünü Kenan Akdoğan'ın...
Malatya'yı kana bulayacaklardı Malatya’yı kana...
Malatya'ya 2 şehidin acısı düştü Malatya'ya 2...
Malatya'da ‘Evet' kutlaması Malatya’da ‘Evet’...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yukarı Çık


Bumerang - Yazarkafe


Haberi Oku