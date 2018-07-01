KOCAELİ:
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01 Temmuz 2018 Pazar 12:20

Başkan Toltar, Dilovası’nı rahatsız eden koku ile ilgili yetkililerden bilgi aldı

Dilovası Belediye Başkanı Ali Toltar, yaklaşık bir haftadır Dilovası’nı rahatsız eden kokunun nedeni ve giderilmesi için önceki gün Kocaeli il Çevre Müdürlüğü yetkililerinden bilgi aldı.Dilovası Belediye Başkanı Ali Toltar, gelen aşırı...

Başkan Toltar, Dilovası'nı rahatsız eden koku ile ilgili yetkililerden bilgi aldı
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Dilovası Belediye Başkanı Ali Toltar, yaklaşık bir haftadır Dilovası’nı rahatsız eden kokunun nedeni ve giderilmesi için önceki gün Kocaeli il Çevre Müdürlüğü yetkililerinden bilgi aldı.

Dilovası Belediye Başkanı Ali Toltar, gelen aşırı şikayetler sonrası son bir haftadır özellikle Diliskelesi Mahallesi olmak üzere Dilovası’nı oldukça rahatsız eden kokunun giderilmesi için ilgili arıtma tesisinde incelemelerde bulundu. Sorunun tez zamanda çözüme kavuşması için İl Çevre Sağlık Müdürlüğü yetkilileri görüşmelerde bulunan, Başkan Toltar’a AK Parti Dilovası İlçe Başkanı Osman Akbulut ve ilçe yöneticileri de eşlik etti.

İl Çevre Müdürlüğü yetkililerinden konu hakkında bilgi alan Başkan Toltar ve beraberindekiler kokunun biran önce giderilmesi için İl Çevre Müdürlüğü’nün gerekli çalışmayı yapmasını istedi. İl Çevre Müdürlüğü yetkileri de ilçeyi rahatsız eden kokunun takipçisi olduklarını dile getirerek yasal takiplerini yaptıklarını ve en kısa sürede kokunun giderileceğini belirtti.
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