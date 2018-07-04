Başkan Toltar, muhtarlarla bir araya geldi

Mahalle muhtarlarıyla istişare toplantısında bir araya gelen Dilovası Belediye Başkanı Ali Toltar, “Hizmet noktasında birlikte hareket ettiğimiz muhtarlarımızla sık sık bir araya geliyoruz” dedi.

Dilovası Belediye Başkanı Ali Toltar, Muhtarlar Müdürlüğü tarafından organize edilen Mahalle Muhtarları İstişare Toplantısı’nda muhtarlarla bir araya geldi. Tavşancıl Sahil’inde düzenlenen istişare toplantısına Dilovası Belediye Başkanı Ali Toltar’ın yanı sıra, Belediye Başkan yardımcıları, mahalle muhtarları katıldı. Açılış konuşmalarıyla başlayan ve soru-cevap şeklinde devam eden toplantıda muhtarlar istek, dilek ve temennilerini belirtti. İstişare toplantısının açılışında konuşan Dilovası Belediye Başkanı Ali Toltar, bugüne kadar hizmet noktasında muhtarlarla birlikte hareket ettiklerini belirtti.

Dilovası’nda yapılacak çalışmalarla ilgili bilgi veren Başkan Toltar, “Gittiğimiz yerlerde yapılan hizmetlerin vatandaşlarımızın nezdinde memnuniyet oluşturduğunu görüyoruz. Bu memnuniyetler bizim çalışma azmimizi, şevkimizi bir kat daha artıyor. Her gittiğimiz yerde hemşehrilerimizin göstermiş olduğu teveccüh bizleri mutlu ediyor ve gururlandırıyor. Bizlerde işimizi yaparken yüreğimizi, sevgimizi ve inancımızı ortaya koyuyoruz. İşimizi en iyi şekilde, en ince detayına kadar yaparak, Dilovası’na, Kocaeli’ye değer katıyoruz. Yaptığımız çalışmalarla ilçe sakinlerimizin refah düzeyinin artmasını ve yaşam kalitesinin daha da yükselmesini sağlayacağız” dedi.