KOCAELİ:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

04 Temmuz 2018 Çarşamba 14:29

Başkan Toltar, muhtarlarla bir araya geldi

Mahalle muhtarlarıyla istişare toplantısında bir araya gelen Dilovası Belediye Başkanı Ali Toltar, “Hizmet noktasında birlikte hareket ettiğimiz muhtarlarımızla sık sık bir araya geliyoruz” dedi.Dilovası Belediye Başkanı Ali Toltar, Muhtarlar...

Başkan Toltar, muhtarlarla bir araya geldi
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

Mahalle muhtarlarıyla istişare toplantısında bir araya gelen Dilovası Belediye Başkanı Ali Toltar, “Hizmet noktasında birlikte hareket ettiğimiz muhtarlarımızla sık sık bir araya geliyoruz” dedi.

Dilovası Belediye Başkanı Ali Toltar, Muhtarlar Müdürlüğü tarafından organize edilen Mahalle Muhtarları İstişare Toplantısı’nda muhtarlarla bir araya geldi. Tavşancıl Sahil’inde düzenlenen istişare toplantısına Dilovası Belediye Başkanı Ali Toltar’ın yanı sıra, Belediye Başkan yardımcıları, mahalle muhtarları katıldı. Açılış konuşmalarıyla başlayan ve soru-cevap şeklinde devam eden toplantıda muhtarlar istek, dilek ve temennilerini belirtti. İstişare toplantısının açılışında konuşan Dilovası Belediye Başkanı Ali Toltar, bugüne kadar hizmet noktasında muhtarlarla birlikte hareket ettiklerini belirtti.

Dilovası’nda yapılacak çalışmalarla ilgili bilgi veren Başkan Toltar, “Gittiğimiz yerlerde yapılan hizmetlerin vatandaşlarımızın nezdinde memnuniyet oluşturduğunu görüyoruz. Bu memnuniyetler bizim çalışma azmimizi, şevkimizi bir kat daha artıyor. Her gittiğimiz yerde hemşehrilerimizin göstermiş olduğu teveccüh bizleri mutlu ediyor ve gururlandırıyor. Bizlerde işimizi yaparken yüreğimizi, sevgimizi ve inancımızı ortaya koyuyoruz. İşimizi en iyi şekilde, en ince detayına kadar yaparak, Dilovası’na, Kocaeli’ye değer katıyoruz. Yaptığımız çalışmalarla ilçe sakinlerimizin refah düzeyinin artmasını ve yaşam kalitesinin daha da yükselmesini sağlayacağız” dedi.
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

NOT: Haber sitemizde Haber Kaynağı belirtilmeyen haberler İhlas Haber Ajansı (İHA)'ya aittir. Haber sitemiz İHA Abonesidir. Kaynağı belirtilmeyen butür Haberleri alıp kullananlar bunun yasal sorumluluklarını kabul etmiş sayılırlar. Ayrıca, Yorum kısmına kredi reklamı, organ kaçaklığını teşvik edici yorum yapanların IP'leri savcılığa verilecektir.



İlgili Galeriler
Kenan Akdoğan'ın Oğlu Muhsin Alper'in Sünnet Düğünü Kenan Akdoğan'ın...
Malatya'yı kana bulayacaklardı Malatya’yı kana...
Malatya'ya 2 şehidin acısı düştü Malatya'ya 2...
Malatya'da ‘Evet' kutlaması Malatya’da ‘Evet’...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yukarı Çık


Bumerang - Yazarkafe


Haberi Oku