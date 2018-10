Başkan Üzülmez, özel çocukların yalnız bırakmadı

Kartepe Belediye Başkanı Hüseyin Üzülmez, düzenlenen motivasyon etkinliğinde zel çocuklarla bir araya geldi.

Kartepe Belediyesi’nin özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinde destek alan vatandaşlar için düzenlediği motivasyon etkinliği, Ataevler Kültür Merkezi’nde gerçekleştirildi. Etkinliğe Köseköy Gençlik Eğitim, Kocaeli Bakım ve Akmeşe Türk Anneler Rehabilitasyon Merkezleri katıldı. Periyodik olarak her ay düzenlenen etkinlikte doğum günü olan özel öğrenciler için ayrıca kutlama yapıldı. Özel çocukların her fırsatta yanlarında olan Kartepe Belediye Başkanı Hüseyin Üzülmez, özel eğitim ve rehabilitasyon gören Kartepeli öğrencilerle her ay düzenlenen etkinlikte buluşmaya devam ediyor. Doğum günü olan özel öğrencilerle pasta kesen ve onların eğlencesine ortak olarak danslarına eşlik eden Başkan Üzülmez, çocukların gönlünü fethediyor.

Etkinlikte konuşan Başkan Üzülmez, “Özel çocuklarımız bizlerin baş tacıdır. Onların gözlerinin parlaması, mutluluklarını en yalın haliyle sizlere göstermektedirler. Kartepe Belediyesi olarak özel çocuklarımızın her zaman yanındayız. Çocuklarımızın bu kadar mutlu olması bizlere ayrı bir enerji verdi. Özel çocuklarımız mutlu olduğu zaman bizlerde mutlu oluyoruz. Onların yaşam sevinci herkese örnek olmalıdır” dedi.