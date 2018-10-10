KOCAELİ:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

10 Ekim 2018 Çarşamba 12:28

Başkan Üzülmez, yapımında sona gelinen mahalle konaklarını inceledi

Kartepe Belediye Başkanı Hüseyin Üzülmez, yapımında sona gelinen Balaban ve Suadiye-Çepni Mahalle Konaklarını yerinde inceledi.Kartepe Belediyesi Etüt Proje Müdürlüğü tarafından planlanan, Balaban ve Suadiye-Çepni Mahalle Konakları hızlı...

Başkan Üzülmez, yapımında sona gelinen mahalle konaklarını inceledi
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
banner568

Kartepe Belediye Başkanı Hüseyin Üzülmez, yapımında sona gelinen Balaban ve Suadiye-Çepni Mahalle Konaklarını yerinde inceledi.

Kartepe Belediyesi Etüt Proje Müdürlüğü tarafından planlanan, Balaban ve Suadiye-Çepni Mahalle Konakları hızlı çalışmalar neticesinde bitme noktasına geldi. Kartepe Belediye Başkanı Hüseyin Üzülmez ve beraberindeki heyet Balaban ve Suadiye-Çepni Mahalle Konaklarını gezerek yetkililerden bilgi aldı.

Türkiye’ye örnek olmuş uygulamaları hayata geçirdiklerini belirten Kartepe Belediye Başkanı Hüseyin Üzülmez, “Kartepemizde klasik belediyeciliğin yanı sıra şehirleşme yolunda merkezi hükümetimiz ve büyükşehir belediyemizle birlikte çalışmalarımız aralıksız devam ediyor. Türkiye’de örnek olmuş sosyal ve kültür belediyeciliğinin en güzel örneklerini uyguluyoruz. Mahalle dokusuna zarar vermeden mahalle konağımızı bitirme noktasına geldik. Son çalışmalar yapılıyor. Balaban ve Suadiye-Çepni Mahalle Konaklarının bitmesi ve faaliyete geçmesi ile birlikte mahallelerimizin ve ilçemizin değeri artmaktadır” şeklinde konuştu.

Balaban Mahalle Konağı, bölge halkına 420 metrekarelik alanda KAR-MEK kurs merkezi, Emekli Evi, Bilgi Evi, Kadın Spor Merkezi, belediye hizmet birimleri yer alacak. 1’nci katta 138 metre kare alan üzerinde Bilgi Evi, emekli odası, muhtar odası, bay mescid-abdesthane, 2’nci katta 195 metre kare alan üzerinde eğitmen odası, bayan mescid-abdesthane, 2 Derslik, Spor Salonu ve balkon yer alacak olan Suadiye-Çepni Mahalle Konağı toplam 335 metre kare alan da hizmet verecek.
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

NOT: Haber sitemizde Haber Kaynağı belirtilmeyen haberler İhlas Haber Ajansı (İHA)'ya aittir. Haber sitemiz İHA Abonesidir. Kaynağı belirtilmeyen butür Haberleri alıp kullananlar bunun yasal sorumluluklarını kabul etmiş sayılırlar. Ayrıca, Yorum kısmına kredi reklamı, organ kaçaklığını teşvik edici yorum yapanların IP'leri savcılığa verilecektir.



İlgili Galeriler
Malatya Vakıflar Bölge Müdürlüğü, Battalgazi İlçesini İhya Etti Malatya Vakıflar...
Yeşilyurt'ta ‘Savunma Sanayi Ve Savaş Makinaları Açık Hava Müzesi' Kuruluyor Yeşilyurt’ta ‘Savunma...
Kenan Akdoğan'ın Oğlu Muhsin Alper'in Sünnet Düğünü Kenan Akdoğan'ın...
Malatya'yı kana bulayacaklardı Malatya’yı kana...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yukarı Çık
banner499
banner529


Haberi Oku