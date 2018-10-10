Başkan Üzülmez, yapımında sona gelinen mahalle konaklarını inceledi

Kartepe Belediye Başkanı Hüseyin Üzülmez, yapımında sona gelinen Balaban ve Suadiye-Çepni Mahalle Konaklarını yerinde inceledi.Kartepe Belediyesi Etüt Proje Müdürlüğü tarafından planlanan, Balaban ve Suadiye-Çepni Mahalle Konakları hızlı...

Kartepe Belediye Başkanı Hüseyin Üzülmez, yapımında sona gelinen Balaban ve Suadiye-Çepni Mahalle Konaklarını yerinde inceledi.

Kartepe Belediyesi Etüt Proje Müdürlüğü tarafından planlanan, Balaban ve Suadiye-Çepni Mahalle Konakları hızlı çalışmalar neticesinde bitme noktasına geldi. Kartepe Belediye Başkanı Hüseyin Üzülmez ve beraberindeki heyet Balaban ve Suadiye-Çepni Mahalle Konaklarını gezerek yetkililerden bilgi aldı.

Türkiye’ye örnek olmuş uygulamaları hayata geçirdiklerini belirten Kartepe Belediye Başkanı Hüseyin Üzülmez, “Kartepemizde klasik belediyeciliğin yanı sıra şehirleşme yolunda merkezi hükümetimiz ve büyükşehir belediyemizle birlikte çalışmalarımız aralıksız devam ediyor. Türkiye’de örnek olmuş sosyal ve kültür belediyeciliğinin en güzel örneklerini uyguluyoruz. Mahalle dokusuna zarar vermeden mahalle konağımızı bitirme noktasına geldik. Son çalışmalar yapılıyor. Balaban ve Suadiye-Çepni Mahalle Konaklarının bitmesi ve faaliyete geçmesi ile birlikte mahallelerimizin ve ilçemizin değeri artmaktadır” şeklinde konuştu.

Balaban Mahalle Konağı, bölge halkına 420 metrekarelik alanda KAR-MEK kurs merkezi, Emekli Evi, Bilgi Evi, Kadın Spor Merkezi, belediye hizmet birimleri yer alacak. 1’nci katta 138 metre kare alan üzerinde Bilgi Evi, emekli odası, muhtar odası, bay mescid-abdesthane, 2’nci katta 195 metre kare alan üzerinde eğitmen odası, bayan mescid-abdesthane, 2 Derslik, Spor Salonu ve balkon yer alacak olan Suadiye-Çepni Mahalle Konağı toplam 335 metre kare alan da hizmet verecek.