Başkan Üzülmez’den inceleme

Kartepe Belediye Başkanı Hüseyin Üzülmez, Fen İşleri Müdürlüğü tarafından ilçe genelinde yapılan çalışmaları yerinde inceledi.Kartepe Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü, son üç ay içerisinde 3 bin 565 metre uzunluğunda 10 sokakta...

Kartepe Belediye Başkanı Hüseyin Üzülmez, Fen İşleri Müdürlüğü tarafından ilçe genelinde yapılan çalışmaları yerinde inceledi.

Kartepe Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü, son üç ay içerisinde 3 bin 565 metre uzunluğunda 10 sokakta asfalt serim çalışması yaptı. Derbent Mahallesi, Orkide ve Levent Sokakları, Sarımeşe Mahallesi Keser ve Dede Korkut Caddeleri, Nazım Demirci Caddesi, Fatih Sultan Mehmet Mahallesi Samanyolu Sokak, Acısu Mahallesi Uzman Caddesi, İstasyon Mahallesi Rahle ve Yıldırım Sokakları ile Çepni Mahallesi Çörtlence Sokakları için 6 bin 191 ton asfalt kullanıldı.

2014 yılından bu zamana kadar 143 bin 320 metre uzunluğunda 261 adet cadde ve sokakta asfalt çalışması yapıldı. Bu çalışmada 245 bin 845 ton asfalt kullanıldı. Kartepe genelinde parke çalışmalarına devam eden Fen İşleri Müdürlüğü, son üç ay içerisinde bin 270 metre uzunluğunda 5 sokakta parke yol çalışması yapıldı. Suadiye Mahallesi Hafız Yusuf ve Kadımezarı Yolu Sokak, Balaban Mahallesi Kiraz ve Abbas Sokaklar, Çepni Mahallesi Kurudere Çıkmazı için 54 bin 610 metre kare parke 2 bin 540 metre bordür kullanıldı. 2014 yılından bu zamana kadar 60 bin 825 metre uzunluğunda 402 adet cadde ve sokakta parke çalışması yapıldı. Bu çalışmada 755 bin 830 metre parke 183 bin 805 metre bordür kullanıldı.

Ekipler tarafından son olarak Fatih Sultan Mehmet Mahallesi’nde bin 700 metre uzunluğunda 20 metre genişliğinde asfalt serimi yapıldı. 8 bin ton asfalt kullanılan Fatih Sultan Mehmet Mahallesi’nde alt ve üst yapı yatırımlarıyla 4 Milyon TL’lik yatırım yapıldı. Kartepe Belediye Başkanı Hüseyin Üzülmez de Fen İşleri Müdürlüğü tarafından ilçe genelinde yapılan yatırımları yerinde inceledi. Yatırımlar hakkında bilgi alan Başkan Üzülmez, Asfalt serim makinası finisherın direksiyonuna geçerek asfaltlama çalışmalarına destek verdi.

Çalışmaları değerlendiren Kartepe Belediye Başkanı Hüseyin Üzülmez “Kartepemiz geniş ve hem alt hem üst yapı ihtiyacı olarak diğer ilçelerimize göre kat kat fazla durumda olan bir ilçedir. İlk günden itibaren başlattığımız alt ve üst yapı yatırım seferberliğimiz kesintisiz ve her geçen gün hızını arttırarak devam etmektedir. Anlayış ve desteklerinden ötürü tüm hemşehrilerimize teşekkür ederim” dedi.