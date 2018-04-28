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28 Nisan 2018 Cumartesi 11:04

Başkan Vekili Alpaslan, ziyaretçileri ağırladı

İzmit Belediye Başkanlığına vekalet eden Ersin Alpaslan ziyaretçileri ağırladı.Belediye Başkanı Nevzat Doğan’ın yurt dışında olması sebebiyle İzmit Belediye Başkanlığı’na vekalet eden belediye meclis üyesi Ersin Alpaslan ziyaretçileri...

Başkan Vekili Alpaslan, ziyaretçileri ağırladı
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İzmit Belediye Başkanlığına vekalet eden Ersin Alpaslan ziyaretçileri ağırladı.

Belediye Başkanı Nevzat Doğan’ın yurt dışında olması sebebiyle İzmit Belediye Başkanlığı’na vekalet eden belediye meclis üyesi Ersin Alpaslan ziyaretçileri ağırladı. Alpaslan’ı ziyaret edenler arasında AK Parti Kocaeli Milletvekili Cemil Yaman, AK Parti İzmit İlçe Başkanı Hasan Ayaz, İzmit Belediyesi meclis üyeleri, dernek başkan ve yöneticileri, sivil toplum örgütleri, muhtarlar, AK Parti İzmit Kadın Kolları eski Başkanı Aysel Demirtaş ile çok sayıda vatandaş yer aldı. Ülkenin en önemli gündem maddesi olan 24 Haziran’daki seçimle ilgili görüşlerinde dile getirildiği ziyaretlerde Alpaslan, 30 Nisan-6 Mayıs tarihleri arasında yapılacak olan Anadolu İlleri Yöresel Kültürler Festivali’ne de davette bulundu.
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