Başpehlivan Ahmet Taşçı Spor Salonu tanıtıldı

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından Karamürsel’de yapımı tamamlanan Başpehlivan Ahmet Taşçı Spor Salonu’nun tanıtım programı gerçekleştirildi.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından Karamürsel 100. Yıl Endüstri Meslek Lisesi’nde yapımı tamamlanan Başpehlivan Ahmet Taşçı Spor Salonu’nun tanıtım programı gerçekleştirildi. Bin 600 metrekare kapalı kullanım alanına sahip olan tesis, 2 katlı olarak Avrupa standartlarının üzerinde modern bir yapı olarak inşa edildi. Modern tesise ‘Pehlivanlar Diyarı’ Karamürsel’in yetiştirdiği Türk güreş tarihinin önemli isimlerinden olan Başpehlivan Ahmet Taşçı’nı ismi verildi. Karamürsel 100. Yıl Endüstri Meslek Lisesi bahçesinde gerçekleşen tanıtım törenine Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu yanı sıra Kocaeli Valisi Hüseyin Aksoy, Genel Sekreter İlhan Bayram, İl Milli Eğitim Müdürü Fehmi Rasim Çelik, Karamürsel Kaymakamı Ahmet Narinoğlu, Karamürsel Belediye Başkanı İsmail Yıldırım, Genel Sekreter Yardımcısı Dr. Ali Yeşildal, Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanı Ali Bilgi, Halkla İlişkiler Basın Yayın Dairesi Başkanı Hasan Yılmaz, Kültür ve Sosyal Hizmetleri Dairesi Başkanı Raşit Fidan, Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanı Mücahit Arslan, salona adı verilen Başpehlivan Ahmet Taşçı, il ve ilçe protokolü, Büyükşehir Belediye yetkilileri, antrenörler, öğretmenler, öğrenciler ve vatandaşlar katılım gösterdi.

Tanıtım programında konuşan Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, “Kocaeli’mize bir yandan hizmetlerimizi devam ettirirken bir yandan çocuklarımızı unutmuyoruz. Spor salonlarımızı artık Avrupa standartlarından daha iyi hale getirdik. Avrupa’da yapılan spor salonlardan daha iyisini yapıyoruz. Biz bunları çocuklarımız için yapıyoruz. Biliyoruz ki bu salonlardan yetişecek gençlerimiz bizlerden alacakları emanetlerle yarın daha iyilerini inşa edecekler. Sizler en güzeline layıksınız” dedi.

“Modern salonumuza Başpehlivan Ahmet Taşçı ismini verdik” diyen Başkan İbrahim Karaosmanoğlu, “Kendisi güreşte zirveye çıkmış, dürüst, ahlaklı ilkeli, örnek alınması gereken bir sporcumuz. Bu salonlarda sporcu yetiştirmeye devam edecek. Karamürsel’imize hayırlı olsun. Daha güzel spor salonları inşa etmeye devam edeceğiz” diye konuştu.

Tanıtım programında son olarak konuşan Kocaeli Valisi Hüseyin Aksoy, “Eğitime önem vermeye devam ediyoruz. Okullarımızın fiziki yapısı kadar gençlerimizin spor yapabilecek alanlara sahip olmaları büyük önem taşımaktadır. Spor salonumuza Türk güreş tarihinin önemli isimlerinden Ahmet Taşçı’nın ismi verilmesi gençlerimizin için ilham verici olacaktır. Bu yönüyle başta Büyükşehir Belediye Başkanımız İbrahim Karaosmanoğlu ve ekibine teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından protokol üyeleri, spor salonunu gezdi.