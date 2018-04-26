Bayram, esnaf buluşmalarını sürdürüyor

KOCAELİ(İHA) – Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri İlhan Bayram, kent esnafı buluşmalarını sürdürüyor.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri İlhan Bayram, İzmit esnafıyla bir araya gelmeye devam ediyor. Bekirpaşa ve Fethiye esnafıyla daha önce bir araya gelen Bayram, son olarak Fevziye cami etrafında konuşlanan çarşı esnafıyla bir araya geldi. Fevziye Çay Bahçesinde esnafla bir araya gelen Genel Sekreter Bayram esnafın sorunlarını dinledi. Çeşitli işletme sahiplerinin yer aldığı toplantıda esnaflar genel olarak yaşadıkları sorunlarını ifade etti.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi olarak kentin genel sorunlarına daha çok zaman ayırdıklarını, büyük projelerle kentin genel sorunlarını çözdüklerini ifade eden Genel Sekreter İlhan Bayram, “Sivil toplum kuruluşlarımız başta olmak üzere bu tür mahalli sorunları ilçe belediyelerimizle birlikte çözüyoruz. Bugüne kadar da Belediyelerimizle en ufak bir sorun olmadan bunu başarıyla yürüttük ”dedi.