KOCAELİ:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

02 Mayıs 2018 Çarşamba 10:23

Belediye binalarında asansör ve jeneratör bakımı yapıldı

İzmit Belediyesi’ne bağlı hizmet veren binalarda jeneratör ve asansör bakımı yapıldı.İzmit Belediyesi’nin hizmet binalarındaki jeneratör ve asansörler bakımdan geçirildi. Belediyenin Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü ekiplerince yapılan...

Belediye binalarında asansör ve jeneratör bakımı yapıldı
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

İzmit Belediyesi’ne bağlı hizmet veren binalarda jeneratör ve asansör bakımı yapıldı.

İzmit Belediyesi’nin hizmet binalarındaki jeneratör ve asansörler bakımdan geçirildi. Belediyenin Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü ekiplerince yapılan bakım çalışması ile asansör ve jeneratörlerin sorunsuz şekilde çalışması sağlandı.

Belediye hizmet binalarındaki jeneratör ve asansörlerin belirli aralıklarla bakım ve onarımının yapıldığını belirten yetkililer, “Yaz aylarıyla birlikte elektrik tüketiminin artmasından kaynaklı kesintiler olabiliyor. Bu durumlarda belediye hizmet binalarımızdaki hizmetlerin durmaması için jeneratörlerin sağlam ve çalışır durumda olması gerekiyor. Ayrıca özellikle Belsa’daki asansörleri de sık sık kontrol ediyoruz. Yapılan son kontrol ile asansörlerin tamamı elden geçirildi sesli uyarı sistemleri konuldu. Sesli uyarı sistemi sayesinde engelli vatandaşlarımız yardıma ihtiyaç duymadan asansörleri rahatlıkla kullanabilmektedir” dedi.
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

NOT: Haber sitemizde Haber Kaynağı belirtilmeyen haberler İhlas Haber Ajansı (İHA)'ya aittir. Haber sitemiz İHA Abonesidir. Kaynağı belirtilmeyen butür Haberleri alıp kullananlar bunun yasal sorumluluklarını kabul etmiş sayılırlar. Ayrıca, Yorum kısmına kredi reklamı, organ kaçaklığını teşvik edici yorum yapanların IP'leri savcılığa verilecektir.



İlgili Galeriler
Kenan Akdoğan'ın Oğlu Muhsin Alper'in Sünnet Düğünü Kenan Akdoğan'ın...
Malatya'yı kana bulayacaklardı Malatya’yı kana...
Malatya'ya 2 şehidin acısı düştü Malatya'ya 2...
Malatya'da ‘Evet' kutlaması Malatya’da ‘Evet’...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yukarı Çık


Bumerang - Yazarkafe


Haberi Oku