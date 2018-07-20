Belediyenin kurduğu merkez iş ve işçi arayanları buluşturacak

İzmit Belediyesi, kentte iş arayanları ile işverenleri buluşturmak amacıyla kurduğu İstihdam Merkezini hizmete açtı. Merkez, genç girişimcilerin kurduğu otomasyon sistemiyle çalışacak.

Kentteki iş arayanlarla işverenleri buuşturmak ve istihdama katkı sunmak amacıyla İzmit Belediyesi tarafından hazırlanan İzmit İstihdam Merkezi hizmete açıldı. İzmit Cumhuriyet Çocuk Parkı içerisindeki Sanat Galerisi yanında açılan merkez, Kocaeli’de ilk olma özelliği taşıyor. Milli istihdam seferberliğine de katkı sunacak olan İZTİM projesiyle işverenler ile iş arayanlar buluşturulacak. İstihdam merkezinde alanında uzman kişiler tarafından kişilik ve beceri testleri de yapılarak iş arayanlar uygun işlere yönlendirilecek. Merkezde kullanılacak otomasyon sistemi ise yine İzmit Belediyesi Genç Girişimciler Merkezinden destek alan genç girişimciler tarafından tasarlandı.

"Amacımız istihdamı arttırmak"

İZTİM’in açılışına İzmit Belediye Başkanı Nevzat Doğan’ın yanı sıra İŞKUR İl Müdürü Ulvi Yılmaz, AK Parti İzmit İlçe Başkanı Hasan Ayaz, belediye meclis üyeleri, STK temsilcileri işletmelerin insan kaynakları yetkilileri katıldı. Açılışta konuşan İŞKUR İl Müdürü Ulvi Yılmaz, “İŞKUR olarak amacımız istihdamı arttırmaktır. İşsizlik pek çok ülkede olduğu gibi bizim ülkemizde de büyük bir sorun. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde bu konuda çalışmalarımızı yürütüyoruz. Bu noktada her zaman yanımızda olup desteğini esirgemeyen İzmit Belediye Başkanı Nevzat Doğan’a teşekkür ediyoruz” dedi.

"Ömür boyu mutlu olacağı bir iş sahibi yapmak çok önemli"

Yılmaz’ın ardından söz alan İzmit Belediye Başkanı Nevzat Doğan ise, "Bugün çok önemli bir projeyi hayata geçiriyoruz. Bir kişinin dahi istihdamına katkı sağlayıp, ömür boyu mutlu olacağı bir iş sahibi yapmak çok önemli. Fransa, İspanya, İtalya’da yüzde 20’nin üzerinde işsizlik oranı ülkemizde ise 9,6. İşsizlik oranında Avrupa’dan daha iyi durumdayız ama biz bunu yeterli görmüyoruz. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın mili istihdam seferberliği ile birlikte bu konuda yeni çalışma enerjileri oluştu. Bu projede de onlardan biri. İŞKUR bunu kurumsal olarak zaten yapıyor. Burada yaptığımız çalışma işveren ve iş arayanı buluşturmanın ötesinde onları hazır hale getirmeye çalışmaktır. İşte burası tam da bunu yapacak. Biz bunun farklı versiyonunu engellilerimiz için İŞKUR ile yaparak işveren ve engelli kardeşlerimizi buluşturuyoruz" dedi.

"50 kişiye istihdam sağladık"

İZTİM’in Türkiye’de belediyelere model olacak bir proje olduğunu ifade eden Doğan, "İş arayanlar sadece internet aracılığıyla değil, İZTİM Merkezine bizzat müracaat edip kayıtlarını yaptırabilirler. Bu merkez sayesinde şimdiye kadar 50 kişiye istihdam sağlandı. Merkezin oluşmasında emeği geçen genç kardeşlerimize, İŞKUR Müdürümüze çok teşekkür ediyorum. Artık iş arayanların ’Ben her işi yaparım’ dememesi lazım. Her işi yapanlar vasıfsız birisidir ve maalesef iş bulması da zordur. Burası artık insanların bir kademe daha vasıflı hale gelmesine katkı sağlayacak bir merkezdir. İşverenlerimizin de işini kolaylaştıracaktır. Onların istedikleri vasıftaki kişileri seçip bulmaları kolay olmuyor. Biz de onlara yardımcı olacağız. İZTİM, hem gençlerimize iş bulma anlamında destek olurken, tüm belediyelerin bünyesinde bu ve benzeri yapılarla mili istihdam seferberliğine de katkı sağlamış olacağız. Kuruluşlarımızın da merkezimize ilgi göstermesini bekliyoruz" diye konuştu.

"İstihdama destek vermeye devam edeceğiz"

Son olarak yapılan projelerde yeni nesil belediyeciliğin en güzel örneklerini verdiklerini belirten Başkan Doğan, "Daha öncesinde Genç Girişimciler Merkezi, Engelsiz Kariyer Günleri adı altındaki işveren buluşması gibi çalışmalarla istihdamın arttırılmasına destek verdik, vermeye de devam ediyoruz. İZTİM istihdam bekleyen ve istihdam ihtiyacı olan hem işverenimize, hem iş arayanlarımıza hayırlı uğurlu olsun” şeklinde konuştu.

Merkezdeki otomasyon sistemini de genç girişimciler tasarladı

Doğan, açılışı yapılan İZTİM’de kullanılan otomasyon sisteminin İzmit Belediyesi’nin Genç Girişimciler Projesi’nden faydalanan gençler tarafından yapılmış olmasının kendilerine ayrı bir gurur ve mutluluk verdiğini de sözlerine ekledi. Konuşmaların arından İZTİM, protokol davetlilerinin kestiği kurdele ile hizmete açıldı.