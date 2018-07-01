Belsa’da toplu doğum günü kutlaması

İzmit Belediyesi tarafından geleneksel hale getirilen toplu doğum günü kutlamaları devam ediyor.

Haziran ayında doğan personeller için Belsa 9. katta toplu doğum günü etkinliği düzenlendi. 97 personelin doğum günün kutlandığı etkinliğe İzmit Belediyesi Başkan Vekili İbrahim Bulut da katıldı. Pasta kesilip çeşitli hediyeler verilen kutlama etkinliğinde konuşan Başkan Vekili Bulut, “Hayatın kademeleri açısından doğum günleri bir anlam ifade ediyor. Böyle günlerde geçmişimizi ve bundan sonraki beklentilerimizin muhasebesini yapıyoruz. Önemli olan sağlıklı olmak. Sağlıklıyız, işimiz var çalışıyoruz bu nedenle şükretmek için çok sebebimiz var. İzmit Belediyesi olarak bir aile ortamında çalışıyoruz. Sizin mutluluğunuz, acınız bizim için büyük önem ifade ediyor. Daha nice doğum günlerinde buluşmayı temenni ediyoruz” şeklinde konuştu.