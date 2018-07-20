Bilecekliler Coşkun Sabah’la şölene damga vurdu

Darıca Belediyesi 10. Şehirler ve Kültürler Kaynaşması etkinliklerinde kültürlerini sergileyen Bilecikliler, gecede sahne alan Coşkun Sabah’ın seslendirdiği eserler ile eğlenceli dakikalar yaşadı.

Geçtiğimiz yıllarda da Yusuf Güney, Yılmaz Morgül, Mine Koşan, Kader, Hüner Coşkuner gibi sevilen seslerini Darıca’da ağırlayan Bilecikliler Derneği, bu yıl da özellikle doksanlı yılların en popüler sanatçılarından olan ve albümleri milyonlarca satan Coşkun Sabah’ı konuk etti. Program öncesinde Erol Kavas başkanlığındaki dernek yönetimi, protokol davetlerini Bilecik yemekleriyle ağırladı. Programa Darıca Belediye Başkanı Şükrü Karabacak, Vezirhan Belediye Başkanı Mehmet Duymuş, Bozüyük Belediye Başkan Yrd. Fatih Keskin, Bilecik İl Genel Meclis Başkanı Oğuz Serter, Bilecik dernek başkanları ve binlerce vatandaş katıldı. Gecede sahne alan Bozüyük Ertuğrul Gazi Derneği Folklor Ekibi ve Kızıldamlar Köyü Folklor Ekibi Bilecik ilinin folklor gösterileriyle programa renk kattılar. Hilal Coşkun ise verdiği konserle büyük beğeni kazandı.

Gecede açılış konuşma yapan Bilecikliler Dernek Başkan V. Atıf Bilir, kendilerini ağırlayan Darıca Belediye Başkanı Şükrü Karabacak’a teşekkür etti. Daha sonra söz alan Darıca Belediye Başkanı Şükrü Karabacak ise, “Her akşam farklı bir ilin güzelliklerini tanıdığımız Darıca’da bu gece rüyadan doğan devlet, kuruluş ve kurtuluş şehri Bilecik’teyiz. Osmanlı’nın ilk merkezi, taşı mermer, toprağı seramik olan şehir Bilecik akşam. ‘İnsanı yaşat ki devlet yaşasın’ diyen Osmanlı devletinin manevi kurucusu Şeyh Edebali’siyle, zengin kültürel değerleriyle, Ertuğrul Gazi Türbesi, Dursun Fakı Türbesiyle, Türk büyükleri platformu, Saat kulesi, Metristepe Zafer Anıtı, mermeri, Bozüyük seramiği ile, Yemyeşil kekik kokan dağları ile, bozulmamış kirlenmemiş göletleri, ulu çınar, çam, Köknar ağaçları ile, Şehitler ve gaziler diyarı Bilecik’teyiz bu akşam" diyerek Şeyh Edebali’nin 600 yıla ışık tutan sözleri ile konuşmasını tamamladı.

Gecenin finalini ise doksanlı yılların en popüler sanatçılarından olan ve albümleri milyonlarca satan Coşkun Sabah yaptı. Sevilen eserlerini seslendiren Coşkun Sabah, bir saatten fazla kaldığı sahnede adeta gençlere taş çıkarttı. Binlerce vatandaş Coşkun Sabah’a eşlik ederek şarkıları hep birlikte söylerken, Coşkun Sabah programın sonunda bu güzel organizasyonda kendisini sevenleriyle buluşturan Başkan Karabacak ve dernek yönetimine teşekkür etti.