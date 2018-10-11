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11 Ekim 2018 Perşembe 10:36

Bilgi Evi öğrencileri geleceğe okuyarak hazırlanıyor

Kartepe Belediyesi Bilgi Evleri’nde, çocukların geleceğe daha iyi hazırlanması için okuma saati düzenleniyor.Kartepe Belediyesi Bilgi Evleri, gelişen teknoloji nedeniyle çocukların kitaplardan uzak yetiştiği gerçeği ile hareket ederek çocuklarla...

Bilgi Evi öğrencileri geleceğe okuyarak hazırlanıyor
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Kartepe Belediyesi Bilgi Evleri’nde, çocukların geleceğe daha iyi hazırlanması için okuma saati düzenleniyor.

Kartepe Belediyesi Bilgi Evleri, gelişen teknoloji nedeniyle çocukların kitaplardan uzak yetiştiği gerçeği ile hareket ederek çocuklarla kitaplar arasında güçlü bir bağ kurmayı hedefliyor. Hem öğrencilere hem de velilere yönelik kitapların bulunduğu zengin kaynaklara sahip kütüphane sayesinde öğrenci ve veliler okuma alışkanlığı kazanıyor.

Kartepe Belediyesi Bilgi Evleri’nde öğrencilere yönelik bilgi destek programı, değerler eğitimi, yaz etkinlikleri, kütüphane, internet ve bilişim hizmetleri ile gezi programları gibi birçok hizmet veriliyor. Aynı zamanda akıl oyunları ile de öğrencilerin fiziksel ve bilişsel gelişimine katkıda bulunarak mental aritmetik, satranç, mangala, dedektif, koridor gibi oyunlarla çocukların eğlenceli vakit geçirmeleri sağlanıyor.

Çocukların psikolojik, bilimsel ve sosyal gelişimine uygun olarak milli ve manevi temellerin kazanmasını ve toplumda yarar sağlayacak bu değerleri davranışlarıyla ifade etmesini sağlamak amacıyla da değerler eğitimi veriliyor. İnternet kafelerin olumsuz ortamından uzak tutulması amacıyla öğrencilere, Bilgi Evleri’nde sunulan güvenilir ve hızlı internet imkanıyla birlikte hazırladıkları ödev ve projelerin ücretsiz olarak çıktısını alma fırsatı da sağlanıyor. En az 30 dakika kitap okuyan öğrenci, daha sonra internet ve bilgisayar hizmetinden faydalanabiliyor.
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