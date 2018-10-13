Bilgi Evi öğrencileri kuşları unutmadı

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin Bilgi Evleri’nde sosyal eğitim alan öğrenciler, minik yürekleriyle kuşlar için yuva yapıp, Bilgi Evi bahçesindeki ağaçlara astı.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı’na bağlı ilkokul ve ortaokul öğrencilerine yönelik hizmet veren Bilgi Evleri’nde öğrenciler, kuşlar için yuva yapmanın heyecanı yaşadı. Yuvaları Serdar Mahallesi’nde bulunan Bilgi Evi bahçesindeki ağaçlara asan öğrenciler, soğuk havalarda yuva bulmakta zorlanan kuşlar için bu anlamlı çalışmayı gerçekleştirdiklerini belirttiler.

Bilgi Evleri verdiği eğitim-öğretim dışında sosyal sorumluluk projeleri ile de hayata renk katmaya devam ediyor. Bu kapsamda geçtiğimiz hafta Bilgi Evi öğrencilerine 4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü’ne özel hayvan sevgisi ile ilgili seminer verildi. Verilen seminer ile birlikte öğrencilere hayvan sevgisi bilinci aşılandı.

Hafta sonunda ise hayvan sevgisi bilincini pekiştirmek isteyen Bilgi Evi öğrencileri, evlerinden getirdiği malzemeler ile kuşlara yuva yapmak için kolları sıvadı. Bu anlamlı çalışma için oldukça titiz davranan öğrenciler, yapmayı tasarladıkları çalışmaları uygulamaya döktü. Anlamlı etkinliğin kendilerini çok sevindirdiğini ve çok heyecanlandırdığını anlatan öğrencilerin mutlulukları gözlerinden okunuyordu.

Tasarladıkları yuvaları ağaçlara asan sonra öğrenciler çok mutlu oldu. Kış gelmeden hem kuşların üşümesini engelleyen öğrenciler, hem de kuşların karnını doyurması için de yuva içine yem bırakmayı ihmal etmedi. Yaptıkları yuva ile ilgili sevinçlerini dile getiren öğrenciler, “Kuşlar soğukta çok üşüyor. Bu yuvayı kuşların da bir evi olsun diye yaptık. Yaparken çok duygulandık” dedi.