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09 Ekim 2018 Salı 13:06

Bilim Şenliği’nde tasarım merkezi ilgi çekti

İzmit Belediyesi’nin örnek projelerinden 3D Yazıcı ve Tasarım Merkezi, Körfez ilçesinde düzenlenen bilim şenliğine katıldı.Hedef kitlesi ilkokul, ortaokul ve lise öğrencileri olan, onları çağın teknolojisi ile tanıştırmayı ve tasarımcı...

Bilim Şenliği'nde tasarım merkezi ilgi çekti
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İzmit Belediyesi’nin örnek projelerinden 3D Yazıcı ve Tasarım Merkezi, Körfez ilçesinde düzenlenen bilim şenliğine katıldı.

Hedef kitlesi ilkokul, ortaokul ve lise öğrencileri olan, onları çağın teknolojisi ile tanıştırmayı ve tasarımcı beyinler gelişmesine katkı sağlamak olan Belediye Başkanı Dr. Nevzat Doğan’ın vizyon projelerinden 3D Yazıcı ve Tasarım Merkezi, bilim şenliğinde büyük ilgi gördü. 3D yazıcı ve Tasarım Merkezi’nin Bilim şenliğindeki standını ziyaret edenlere görevlilerce merkez hakkında bilgi verildi, uygulamalar gösterildi.
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