KOCAELİ:
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16 Ekim 2018 Salı 11:23

Bingöl kültürü Kocaeli’de yaşatılacak

Kocaeli’nde ilk kez 19-22 Ekim tarihleri arasında Kocaeli Uluslararası Fuar Merkezi’nde gerçekleşecek olan “Bingöl Tanıtım Günleri” etkinliği ile Bingöl kültürü Kocaeli’ne taşınacak.Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Bingöl Valiliği,...

Bingöl kültürü Kocaeli'de yaşatılacak
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Kocaeli’nde ilk kez 19-22 Ekim tarihleri arasında Kocaeli Uluslararası Fuar Merkezi’nde gerçekleşecek olan “Bingöl Tanıtım Günleri” etkinliği ile Bingöl kültürü Kocaeli’ne taşınacak.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Bingöl Valiliği, Bingöl Belediyesi ve Bingöl Üniversitesi ortaklığında düzenlenen “Bingöl Tanıtım Günleri”, 19-22 tarihleri arasında Kocaeli Uluslararası Fuar Merkezi’nde gerçekleşecek. Kültür kaynaşmasının amaçlandığı etkinlik öncesi düzenlenen basın toplantısına Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Basın Yayın Halkla İlişkiler Daire Başkanı Hasan Yılmaz, Kocaeli Bingöllüler Dernek Başkanı Ali Değirmenci ve Dilovası Bingöllüler Dernek Başkanı Ercan Güneş katıldı.

Açılış konuşmasını yapan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Daire Başkanı Hasan Yılmaz, “Herkesin bu tanıtım günlerinde kültüre dair, burada ki el sanatlarına dair, Bingöl’ü tanımaya dair birçok detayı bu tanıtım günlerinde görüyoruz. Bingöl’ü bir nevi buraya getirmiş olacağız, Bingöl’ü Kocaeli’nde yaşamış olacağız. Birbirinden güzel, birbirinden renkli organizasyonlara ev sahipliği yapacağız” dedi.

Konuşmasında dernek başkanlarına ve emeği geçen herkese teşekkür eden Daire Başkanı Hasan Yılmaz’ın ardından Kocaeli Bingöllüler Dernek Başkanı Ali Değirmenci söz aldı. Değirmenci; “Bingölümüz Anadolu’nun en iyi illerinden bir tanesidir. Bingöl’den 30’a yakın kurum geliyor. Burası bir ilin tanıtım günleri değildir. Bizler sizleri oraya davet ediyoruz, tüm halkımızı bekliyor. Etkinliğimizin içerisinde kültürümüze, yöremize dair birçok tanıtım gerçekleştireceğiz” diye konuştu.
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