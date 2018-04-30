Birimler arası futbol turnuvasında Zabıta Müdürlüğü şampiyon oldu

İzmit Belediyesi çalışanları arasında her yıl düzenlenen Birimler Arası Futbol Turnuvası’nda Zabıta Müdürlüğü şampiyon oldu.Yaklaşık bir ay önce 15 takımın katılımıyla başlayan turnuvanın finalinde Zabıta Müdürlüğü ile Etüt...

İzmit Belediyesi çalışanları arasında her yıl düzenlenen Birimler Arası Futbol Turnuvası’nda Zabıta Müdürlüğü şampiyon oldu.

Yaklaşık bir ay önce 15 takımın katılımıyla başlayan turnuvanın finalinde Zabıta Müdürlüğü ile Etüt Proje Müdürlüğü takımları karşı karşıya geldi. Doğu Kışla Spor Tesisleri’ndeki karşılaşmada Zabıta Müdürlüğü rakibi Etüt Proje’yi oldukça çekişmeli geçen maç sonunda 3-2 yenmeyi başararak şampiyon oldu. Turnuvada dereceye girenlere ödülleri İzmit Belediye Başkan Vekili Ersin Alpaslan ve Belediye Başkan Yardımcısı Dr. Mehmet Örgev tarafından verildi.