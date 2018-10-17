Bu kutunun anahtarı sadece Başkan Doğan’da

Avrupa Yerel Demokrasi haftası nedeniyle düzenlenen etkinlikte, anahtarı sadece İzmit Belediye Başkanı Nevzat Doğan’da bulunan bir kutuya belediye personeli tarafından mektuplar koyuldu.Avrupa Yerel Demokrasi Haftası nedeniyle İzmit genelinde...

Avrupa Yerel Demokrasi haftası nedeniyle düzenlenen etkinlikte, anahtarı sadece İzmit Belediye Başkanı Nevzat Doğan’da bulunan bir kutuya belediye personeli tarafından mektuplar koyuldu.

Avrupa Yerel Demokrasi Haftası nedeniyle İzmit genelinde çeşitli etkinlikler düzenledi. Etkinlikler kapsamında anahtarı sadece İzmit Belediye Başkanı Nevzat Doğan’da bulunan kutuya personel tarafından mektuplar bırakıldı. Kutuya bırakılan mektuplara sadece Başkan Doğan’ın baktığı kaydedildi.

Belsa hizmet binasının girişinde yer alan Başkana Mektup kutusunun önünde poz vererek yerel yönetimlerdeki demokrasi uygulamalarına dikkat çeken Başkan Doğan, “İzmit Belediyesi olarak göreve geldiğimiz ilk günden itibaren gerek vatandaşlarımız, gerekse personellerimiz için en demokratik koşulları oluşturma çabası içerisinde olduk. Başkana mektup projemiz sayesinde vatandaşlarımız istek ve şikayetlerini direkt olarak bana iletebiliyorlar. Başkana Mektup kutusunun anahtarı sadece bende var ve sık sık kutuyu açarak mektupları bizzat kendim değerlendiriyorum. Bu projenin dışında, Çocuk Hakları Okulu, demokrasi duvarı, engelli meclis, kadın meclisi, çocuk meclisi gibi projelerimizde 12 yıldızlı şehir unvanını almamızda etkili olan projelerimizden sadece bazıları” dedi.