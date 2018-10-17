KOCAELİ:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

17 Ekim 2018 Çarşamba 13:51

Bu kutunun anahtarı sadece Başkan Doğan’da

Avrupa Yerel Demokrasi haftası nedeniyle düzenlenen etkinlikte, anahtarı sadece İzmit Belediye Başkanı Nevzat Doğan’da bulunan bir kutuya belediye personeli tarafından mektuplar koyuldu.Avrupa Yerel Demokrasi Haftası nedeniyle İzmit genelinde...

Bu kutunun anahtarı sadece Başkan Doğan'da
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
banner568

Avrupa Yerel Demokrasi haftası nedeniyle düzenlenen etkinlikte, anahtarı sadece İzmit Belediye Başkanı Nevzat Doğan’da bulunan bir kutuya belediye personeli tarafından mektuplar koyuldu.

Avrupa Yerel Demokrasi Haftası nedeniyle İzmit genelinde çeşitli etkinlikler düzenledi. Etkinlikler kapsamında anahtarı sadece İzmit Belediye Başkanı Nevzat Doğan’da bulunan kutuya personel tarafından mektuplar bırakıldı. Kutuya bırakılan mektuplara sadece Başkan Doğan’ın baktığı kaydedildi.

Belsa hizmet binasının girişinde yer alan Başkana Mektup kutusunun önünde poz vererek yerel yönetimlerdeki demokrasi uygulamalarına dikkat çeken Başkan Doğan, “İzmit Belediyesi olarak göreve geldiğimiz ilk günden itibaren gerek vatandaşlarımız, gerekse personellerimiz için en demokratik koşulları oluşturma çabası içerisinde olduk. Başkana mektup projemiz sayesinde vatandaşlarımız istek ve şikayetlerini direkt olarak bana iletebiliyorlar. Başkana Mektup kutusunun anahtarı sadece bende var ve sık sık kutuyu açarak mektupları bizzat kendim değerlendiriyorum. Bu projenin dışında, Çocuk Hakları Okulu, demokrasi duvarı, engelli meclis, kadın meclisi, çocuk meclisi gibi projelerimizde 12 yıldızlı şehir unvanını almamızda etkili olan projelerimizden sadece bazıları” dedi.
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

NOT: Haber sitemizde Haber Kaynağı belirtilmeyen haberler İhlas Haber Ajansı (İHA)'ya aittir. Haber sitemiz İHA Abonesidir. Kaynağı belirtilmeyen butür Haberleri alıp kullananlar bunun yasal sorumluluklarını kabul etmiş sayılırlar. Ayrıca, Yorum kısmına kredi reklamı, organ kaçaklığını teşvik edici yorum yapanların IP'leri savcılığa verilecektir.



İlginizi Çekebilir:
İlgili Galeriler
Malatya Vakıflar Bölge Müdürlüğü, Battalgazi İlçesini İhya Etti Malatya Vakıflar...
Yeşilyurt'ta ‘Savunma Sanayi Ve Savaş Makinaları Açık Hava Müzesi' Kuruluyor Yeşilyurt’ta ‘Savunma...
Kenan Akdoğan'ın Oğlu Muhsin Alper'in Sünnet Düğünü Kenan Akdoğan'ın...
Malatya'yı kana bulayacaklardı Malatya’yı kana...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yukarı Çık
banner499
banner529


Haberi Oku