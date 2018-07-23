KOCAELİ:
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23 Temmuz 2018 Pazartesi 12:07

Çamlıtepe’ye yakışan bir proje olacak

KOCAELİ(İHA) – Körfez Belediyesi tarafından Çamlıtepe Mahallesi’nde hayata geçirilecek olan Çamlıtepe Spor Kompleksi’nde inşaat çalışmaları devam ediyor.Körfez Belediyesi tarafından ilçe genelindeki spor yatırımları tek tek hayata...

Çamlıtepe'ye yakışan bir proje olacak
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KOCAELİ(İHA) – Körfez Belediyesi tarafından Çamlıtepe Mahallesi’nde hayata geçirilecek olan Çamlıtepe Spor Kompleksi’nde inşaat çalışmaları devam ediyor.

Körfez Belediyesi tarafından ilçe genelindeki spor yatırımları tek tek hayata geçiyor. Çamlıtepe’de yapılacak olan spor kompleksi için gerçekleştirilen temel atma töreni sonrasında çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor. 4 bin 200 metrekarelik alanda inşa edilecek olan kompleks için hafriyat çalışmaları devam ederken, yükselecek idari binalar için de çalışmalar tüm hızıyla sürüyor.

Bölgeye değer katacak olan proje içerisinde açık ve kapalı futbol sahalarının yanı sıra basketbol, voleybol ve tenis sahaları yer alacak. Sosyal hayata olumlu katkı yapacak kompleks içerisinde vatandaşlar için aynı zamanda kafeteryada bulunacak. Yüzme havuzunun hemen alt kısmında yapımı devam eden kompleks, bölgeye de ayrı bir değer katacak.
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