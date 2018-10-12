Çayırova kavşağı yeşilleniyor

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından, yol genişletme çalışması yapılan Çayırova kavşağına çevre düzenlemesi yapılıyor.Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, il genelindeki çalışmalarına devam ediyor. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi...

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından, yol genişletme çalışması yapılan Çayırova kavşağına çevre düzenlemesi yapılıyor.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, il genelindeki çalışmalarına devam ediyor. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından projesi çizilen, ilave yol ve diğer imalatlarla genişletilen Çayırova kavşağında çevre düzenlemesi çalışmalarına başlandı. D-100 karayolu Gebze Teknik Üniversitesi mevkiinde bulunan Çayırova kavşağı, yapılacak olan düzenlemelerle daha estetik bir çevreye sahip olacak.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Park Bahçe ve Yeşil Alanlar Dairesi Başkanlığı tarafından başlatılan çevre düzenlemeleri çalışmaları kapsamında ilk olarak tesviye ve toprak düzenleme işlerine başlandı. Yapılacak olan çalışmalarla kavşak, daha düzenli ve görsel olarak daha güzel bir hal alacak. Düzenleme çalışmalarından sonra ağaç dikimleri yapılacak. Çevre düzenlemesi kapsamında otomatik sulama sistemi kurularak bölgenin her zaman yeşil kalması sağlanacak. Çalışmalar çim ekimi yapılarak sonlandırılacak.