KOCAELİ:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

12 Ekim 2018 Cuma 11:54

Çayırova kavşağı yeşilleniyor

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından, yol genişletme çalışması yapılan Çayırova kavşağına çevre düzenlemesi yapılıyor.Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, il genelindeki çalışmalarına devam ediyor. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi...

Çayırova kavşağı yeşilleniyor
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
banner568

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından, yol genişletme çalışması yapılan Çayırova kavşağına çevre düzenlemesi yapılıyor.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, il genelindeki çalışmalarına devam ediyor. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından projesi çizilen, ilave yol ve diğer imalatlarla genişletilen Çayırova kavşağında çevre düzenlemesi çalışmalarına başlandı. D-100 karayolu Gebze Teknik Üniversitesi mevkiinde bulunan Çayırova kavşağı, yapılacak olan düzenlemelerle daha estetik bir çevreye sahip olacak.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Park Bahçe ve Yeşil Alanlar Dairesi Başkanlığı tarafından başlatılan çevre düzenlemeleri çalışmaları kapsamında ilk olarak tesviye ve toprak düzenleme işlerine başlandı. Yapılacak olan çalışmalarla kavşak, daha düzenli ve görsel olarak daha güzel bir hal alacak. Düzenleme çalışmalarından sonra ağaç dikimleri yapılacak. Çevre düzenlemesi kapsamında otomatik sulama sistemi kurularak bölgenin her zaman yeşil kalması sağlanacak. Çalışmalar çim ekimi yapılarak sonlandırılacak.
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

NOT: Haber sitemizde Haber Kaynağı belirtilmeyen haberler İhlas Haber Ajansı (İHA)'ya aittir. Haber sitemiz İHA Abonesidir. Kaynağı belirtilmeyen butür Haberleri alıp kullananlar bunun yasal sorumluluklarını kabul etmiş sayılırlar. Ayrıca, Yorum kısmına kredi reklamı, organ kaçaklığını teşvik edici yorum yapanların IP'leri savcılığa verilecektir.



İlgili Galeriler
Malatya Vakıflar Bölge Müdürlüğü, Battalgazi İlçesini İhya Etti Malatya Vakıflar...
Yeşilyurt'ta ‘Savunma Sanayi Ve Savaş Makinaları Açık Hava Müzesi' Kuruluyor Yeşilyurt’ta ‘Savunma...
Kenan Akdoğan'ın Oğlu Muhsin Alper'in Sünnet Düğünü Kenan Akdoğan'ın...
Malatya'yı kana bulayacaklardı Malatya’yı kana...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yukarı Çık
banner499
banner529


Haberi Oku