Cedit’te görüşmeler tüm hızıyla devam ediyor

İzmit Belediyesi tarafından Cedit Mahallesi’nde gerçekleştirilecek olan “Kentsel Dönüşüm” projesi kapsamında 769 vatandaş ile uzlaşma sağlandı.İzmit Belediyesi tarafından Cedit Mahallesi’nde gerçekleştirilecek “Kentsel Dönüşüm”...

İzmit Belediyesi tarafından Cedit Mahallesi’nde gerçekleştirilecek olan “Kentsel Dönüşüm” projesi kapsamında 769 vatandaş ile uzlaşma sağlandı.

İzmit Belediyesi tarafından Cedit Mahallesi’nde gerçekleştirilecek “Kentsel Dönüşüm” projesi kapsamında hak sahipleriyle yürütülen uzlaşma görüşmeleri tüm hızıyla devam ediyor. 13 Mart’ta başlayan uzlaşma görüşmelerinde şimdiye kadar 950 hak sahibinden 769’u ile görüşmeler tamamlandı. Anlaşma sağlanan vatandaşlara bölgedeki haklarına karşılık mesken ya da bedel ödemesi yapılıyor.