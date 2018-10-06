KOCAELİ:
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06 Ekim 2018 Cumartesi 17:30

Cedit’te her şey yolunda

Kocaeli’de en büyük kentsel dönüşüm çalışmasının yapılacağı Cedit’te çalışmaların planlandığı şekilde devam ettiği açıklandı.Kentsel dönüş ile ilgili proje Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, İzmit Belediyesi ve TOKİ ortaklığında...

Cedit'te her şey yolunda
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Kocaeli’de en büyük kentsel dönüşüm çalışmasının yapılacağı Cedit’te çalışmaların planlandığı şekilde devam ettiği açıklandı.

Kentsel dönüş ile ilgili proje Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, İzmit Belediyesi ve TOKİ ortaklığında yürütülüyor. İzmit Belediyesi’nden verilen bilgiye göre, Cedit Mahallesi’nde hak sahipleriyle yapılan görüşmelerde Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın istediği çoğunluk kriterine ulaşıldı. Yetkililer, hak sahipleriyle görüşmelerin Belsa 8. Kattaki Kentsel Dönüşüm Ofisi’nde yapıldığını belirterek, “Bölgede yaşayan herkesin projeye katılması ve memnuniyeti bizim için çok önemli. Şimdiye kadar yapılan görüşmeler istenildiği şekilde gitmektedir. Görüşmelerde nakit bedel karşılığında mutabakata varılan hak sahiplerine TOKİ tarafından nakit ödemeler yapılıyor. Ödemeler yapılan hak yapıların boşaltılması ve yıkım sürecine ilişkin tüm iş ve işlemler Belediyemizce en hızlı şekilde yerine getirilmektedir” dediler.

İzmit Belediyesi yetkililer, kentsel dönüşüm alanı için hazırlanarak uzlaşma görüşmelerinde hak sahipleriyle detayları paylaşılan kentsel tasarım projesinin Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın 14.09.2018 tarih ve 97 sayılı Kentsel Tasarım Değerlendirme Komisyonu tarafından da uygun bulunarak 27.09.2018 tarih ve 167118 sayılı Bakanlık oluru ile onaylandığını da söylediler.

126 dönümlük alanda yapılacak kentsel dönüşüm projesi tamamlandığında bölgede hali hazırda bin 181 konutta yaşayan 883 hak sahibi, modern ve güvenli konutlarda yaşama imkanı bulacak. Proje ile bölgede bin 470 modern, güvenli ve nitelikli konutun yanı sıra 3 bin 261 metrekarelik sosyal tesis, 2 bin 324 metrekarelik alanda cami, 24 bin 203 metrekarelik alanda ise park ve rekreasyon bölgeleri yer alacak.

Öte yandan İzmit Belediyesi yetkililerinin verdiği bilgiye göre, kaçak yapılarını imar barışından yararlanmak suretiyle kayıt belgesi alan hak sahipleri, kayıt belgesi aldıktan sonra Gelir Birimine başvurarak emlak beyanında bulunacak. Hak sahipleri emlak beyanı sırasında alacakları belgeyle birlikte Yapı Kontrol Müdürlüğü’ne giderek kayıt yaptıracak.
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