Cemil Meriç’de Hemsball ve Teraryum etkinlikleri başladı

Cemil Meriç Engelsiz Yaşam Merkezi’nde, müfredata yeni eklenen Hemsball ve Sera Teraryum, etkinlik ve kursları başladı.

Cemil Meriç Engelsiz Yaşam Merkezi, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi bünyesinde 17-35 yaş aralığındaki hafif ve orta düzeydeki engelli öğrencilere eğitim veriliyor. Her geçen gün yeni kurs ve etkinliklerle zenginleşen Merkezde, bir spor dalı olan Hemsball ve Bahçecilik kursunda Sera Teraryum çalışmaları başladı. Etkinliklere katılan 85 öğrenci Hemsball ile eğlenceli zaman geçirirken, Sera Teraryum ile hayal gücünü geliştiriyor.

Hemsball, her yaştan insanın oynayabileceği zevkli ve eğlenceli yeni bir spor dalı olarak öne çıkıyor. Kapalı ve açık alanlarda rahatlıkla oynanabilen Hemsball, topu tutabilmek ve servis atabilmek için mükemmel el-göz-ayak koordinasyonuna, yüksek odaklanma ve konsantrasyona sahip olmayı gerektiriyor. Hemsball, engelli bireylerin fiziki aktivitelerine yardımcı olarak spor yapmalarını sağlıyor. Merkezdeki Hemsball etkinliğiyle öğrencilerin psikomotor, odaklanma, konsantrasyon, denge ve zihinsel koordinasyon gelişimini sağlamak, refleks ve reaksiyonlarını geliştirmek amaçlanıyor.

Kuruluşundan bu yana kurum olarak kendisini geliştiren Cemil Meriç Engelsiz Yaşam Merkezi’nde Sera Teraryum derslerine de başlandı. Teraryum yapımında cam fanuslar içerisinde çakıl taşı, küçük taşlar, süs malzemeleri, torf ve Teraryuma uygun bitkiler kullanılıyor. Bu ders kurumda eğitim gören öğrencilerin hayal güçlerini destekliyor ve el göz koordinasyonun gelişimine katkı sağlıyor. Sera Teraryum etkinliği özellikle öğrencilerin kısa süreli olan, odaklanma süresinin uzamasına yardımcı oluyor.

Eğitim içeriği birey ve aile odaklı bütüncül sosyal destek mantığı ile projelendirilen Cemil Meriç Engelsiz Yaşam Merkezi’nde uygun öğrencilerin istihdamına yönelik kurs ve programlar da planlanıyor. Bu kapsamda yapılacak eğitim için İzmit, Başiskele ve Kartepe ilçeleri pilot bölge seçildi. Öğrenciler evlerinden alınıp eğitimleri sonrası tekrar evlerine bırakılıyor. Hedef yararlanıcı olarak; 17-35 yaş aralığında bulunan, eğitilebilir ya da öğretilebilir durumda olan, hafif ve orta düzeyde zihinsel engelli bireyler belirleniyor. Ön kayıt ve kurulda değerlendirme sonrası uygun bulunan öğrenci adayları uyum sürecine tabi tutuluyor.