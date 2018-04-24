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24 Nisan 2018 Salı 11:46

Çocuk bayramında, Bayram’dan anlamlı ziyaret

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter İlhan Bayram, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nda Hastanede tedavi görmekte olan minik hastaları ziyaret etti.Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri İlhan Bayram, 23 Nisan Ulusal...

Çocuk bayramında, Bayram'dan anlamlı ziyaret
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Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter İlhan Bayram, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nda Hastanede tedavi görmekte olan minik hastaları ziyaret etti.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri İlhan Bayram, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nda, Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesine bağlı Alikahya Yerleşkesi Çocuk Polikliniğinde tedavi görmekte olan çocukları ziyaret etti. Genel Sekreter Bayram’a Başhekim yardımcısı Op. Dr. Atakan Baltrak, Sağlık Bakım Müdürü Serap Akkaya eşlik etti. Bu yıl Kocaeli Büyükşehir Belediyesi olarak dünyanın 41 ülkesinden 1000 çocuğu misafir ettiklerini hatırlatan Genel Sekreter Bayram, “Uluslararası Fuar Merkezi’nde oluşturduğumuz stantlarımızda, üç gün boyunca çocuklarımız doyasıya eğlendi. Bugün burada bulunmamızın amacı da tedavi görmekte olan miniklerimize eğlencelerin bir kısmını buraya getirerek, onların mutlu olmasını sağlamaktı” dedi.

Tedavi gören çocukların sağlıklarına kavuşacağını ve topluma geri döneceklerini dile Bayram, “Umut ediyorum ki, çocuklarımız tedavilerinin ardından sağlıklarına kavuşarak aramıza kısa zamanda dönecekler. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Başkanımızın da sizlere selamlarını getirdim” diye konuştu.

Hastanede tedavi görmekte olan 19 çocuğu tek tek ziyaret eden Genel Sekreter Bayram, ailelerden de çocukların durumu hakkında bilgi aldı. Genel Sekreter Bayram’la birlikte gelen, maskotlar da çocukları eğlendirdi. Aileler de ziyaretlerinde dolayı Büyükşehir Belediyesi nezdinde Genel Sekreter Bayram’a teşekkür etti.
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