KOCAELİ:
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21 Temmuz 2018 Cumartesi 10:46

Çocuklar, Ege ile Gaga’nın maceralarına ortak oldu

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen Kocaeli Fuarı 52. yıl yaz etkinlikleri kapsamında ücretsiz olarak sahnelenen sevilen çizgi film Ege ile Gaga müzikali, çocuklar tarafından beğeniyle izlendi.Büyükşehir Belediyesi tarafından...

Çocuklar, Ege ile Gaga'nın maceralarına ortak oldu
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Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen Kocaeli Fuarı 52. yıl yaz etkinlikleri kapsamında ücretsiz olarak sahnelenen sevilen çizgi film Ege ile Gaga müzikali, çocuklar tarafından beğeniyle izlendi.

Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen Kocaeli Fuarı 52. yıl yaz etkinlikleri kapsamında her hafta çocukların televizyonlardan severek izledikleri çizgi film karakterlerinin çocuk oyunları sahneleniyor. Elifin Düşlerinin ardından bu hafta çocukların sevdikleri Ege ile Gaga’nın Ay Maceralarını anlatan müzikal çocuk tiyatrosu miniklerle buluştu. Çocukların severek izlediği çizgi film karakterleri Ege ile Gaga’nın macera dolu oyununun sahnelendiği müzikal çocuklara eğlence dolu zaman geçirecekleri bir etkinlik izleme fırsatı sundu.

Müzikalde çeşitli çocuk müzikleriyle eğlenen çocuklar şarkılara eşlik etti. 22 Temmuz Pazar 21.00’da Gebze Cumhuriyet Meydanında da sahnelenecek. Ege ile Gaga Müzikali, Gebzeli çocuklara da Ege ile Gaga’nın macerasına ortak olmak sevinci yaşatacak.
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