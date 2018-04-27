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27 Nisan 2018 Cuma 16:45

Çöp konteynerlerine zarar verenler affedilmedi

İzmit Belediyesi, çöp konteynerlerine sıcak asfalt atan ve 8 konteyneri kullanılmaz hale getiren firma hakkında yasal işlem başlattı.İzmit’te çöp konteynerlerine zarar verenler affedilmiyor. Yahya Kaptan Mahallesi’nde 8 adet çöp konteynerine...

Çöp konteynerlerine zarar verenler affedilmedi
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İzmit Belediyesi, çöp konteynerlerine sıcak asfalt atan ve 8 konteyneri kullanılmaz hale getiren firma hakkında yasal işlem başlattı.

İzmit’te çöp konteynerlerine zarar verenler affedilmiyor. Yahya Kaptan Mahallesi’nde 8 adet çöp konteynerine zarar verdiği belirlenen bir firmanın sorumsuzluğu cezasız kalmadı. Temizlik İşleri Müdürlüğü yetkililerinin verdiği bilgiye göre, Yahya Kaptan Mahallesi’nde asfalt çalışması yapan bir firma sıcak asfalt atıklarını plastik çöp konteynırlarına attı. Sıcak asfalt yüzünden 8 adet çöp konteyneri kullanılmaz hale geldi. Bunun üzerine harekete geçen İzmit Belediyesi yetkilileri, çöp konteynerlerini kullanılamaz hale getiren firma hakkında yasal işlem yaptı. Hurdaya dönen ve her biri 600 lira olan 8 adet konteynerin bedelinin yüzde 20 fazlasıyla firmadan tahsil edildiği kaydedildi.
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