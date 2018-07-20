KOCAELİ:
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20 Temmuz 2018 Cuma 16:14

Çorbalar İzmit Belediyesi’nden

İzmit’te 6 yılı aşkın zamandır vatandaşlara ücretsiz çorba ikramında bulunuluyor.İzmit Belediyesi tarafından 2012 yılında faaliyete geçirilen çorba çeşmelerinden milyonlarca kişi yararlandı. Halen ikisi Kocaeli Üniversitesi Umuttepe...

Çorbalar İzmit Belediyesi'nden
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İzmit’te 6 yılı aşkın zamandır vatandaşlara ücretsiz çorba ikramında bulunuluyor.

İzmit Belediyesi tarafından 2012 yılında faaliyete geçirilen çorba çeşmelerinden milyonlarca kişi yararlandı. Halen ikisi Kocaeli Üniversitesi Umuttepe Kampüsü olmak üzere şehrin 7 ayrı noktasında bulunan çorba çeşmelerinden haftanın 5 günü vatandaşlara ücretsiz sıcak çorba servis ediliyor. Türkiye’ye de örnek olan ve birçok belediye tarafından da uygulamaya başlanan çorba çeşmelerinin Sabri Yalım Parkı, Doğu Kışla Parkı, Bekirpaşa Şirinevler, Alikahya, Kuruçeşme’de bulunanları hafta içinde 05.30-09.00 saatleri arasında, Kocaeli Üniversitesi Umuttepe Kampüsü’ndekilerin biri 08.30-10.00 diğeri de 18.00-20.00 saatleri arasında faaliyette bulunuyor. Hijyen ve temizliğin en üst seviyede olduğu çeşmelerden şimdiye adar 7 milyona yakın vatandaşın yararlandığı öğrenildi.

Öte yandan İzmit Belediyesi ekipleri, şehri güzelleştirmeye devam ediyor. Şimdiye kadar şehrin birçok noktasında dekoratif aydınlatma yapan İzmit Belediyesi’nce Mehmet Ali Paşa ile Bekirdere mahallelerinde de benzer çalışma yapıldı. Mehmet Ali Paşa Mahallesi Bağdat Caddesi ile Zincirlikuyu Caddelerinin kesişme noktasıyla Bekirdere Başaran Caddesi girişine yapılan dekoratif aydınlatma çalışması özellikle geceleri bölgeye ayrı bir güzellik kattı. Bölge sakinleri çalışma için İzmit Belediyesi’ne teşekkür ettiler.
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