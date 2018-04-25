KOCAELİ:
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25 Nisan 2018 Çarşamba 16:47

Çoşkun Aral, deneyimlerini üniversiteli öğrenciler ile paylaştı

Dünyaca ünlü fotoğrafçı Coşkun Aral, Sepaş Enerji’nin konuğu olarak Kocaeli Üniversitesi (KOÜ) öğrencileriyle buluştu.Kocaeli Üniversitesi Prof. Baki Komsuoğlu Kültür ve Kongre Merkezi’nde gerçekleşen söyleşide Coşkun Aral, jürisi...

Çoşkun Aral, deneyimlerini üniversiteli öğrenciler ile paylaştı
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Dünyaca ünlü fotoğrafçı Coşkun Aral, Sepaş Enerji’nin konuğu olarak Kocaeli Üniversitesi (KOÜ) öğrencileriyle buluştu.

Kocaeli Üniversitesi Prof. Baki Komsuoğlu Kültür ve Kongre Merkezi’nde gerçekleşen söyleşide Coşkun Aral, jürisi olduğu Sepaş Enerji ‘Doğanın Enerjisi’ fotoğraf yarışmasının detaylarını paylaştı. Aral, mesleki hayatındaki bilgi ve birikimlerini üniversiteli öğrenciler de ile aktardı Programda konuşan Çoşkun Aral, “Beynimizin derinliklerinde bilgiye ulaşma çabası hep var. Bilgiye ulaşmak isteyenler de hep deli muamelesi yapılıyor. Birdenbire enerjiyi elde etme çabası ortaya çıktı. Biz bu enerjiyi elde ederken, kainatta var olan her şey bir etkisi bir de tepkisi var. Bugün insanoğlunun enerjiyi elde ederken, suyun bize vermiş olduğu bir güç var. O gücün bize elde ettirdiği bir hidroelektrik santrali var. Suyun hareket enerjisini elektriğe dönüştürme çabası bazı dengeleri bozabiliyor” dedi.

1 Nisan - 20 Mayıs tarihleri arasında Kocaeli, Sakarya, Düzce ve Bolu’da ikamet eden 18 yaşından büyük herkes ’Doğanın Enerjisi’ fotoğraf yarışması katılabilecek. Coşkun Aral öncülüğündeki jüri tarafından seçilecek ilk 3 fotoğrafın sahibi Sepaş Enerji tarafından ödüllendirilecek. Fotoğraf kareleriyle doğanın enerjisini en iyi şekilde aktaran ilk üç kişi, Coşkun Aral ile birlikte Eylül ayında Kapadokya’ya giderek Coşkun Aral’dan fotoğraf sanatının inceliklerini öğrenecek. Coşkun Aral’dan birebir dersin yanı sıra birinciye üç bin TL, ikinciye iki bin TL ve üçüncüye bin TL para ödülü de Sepaş Enerji tarafından verilecek. Gönderilen fotoğraflar arasında seçilecek olanlar Kocaeli, Sakarya, Düzce ve Bolu’da sergilenecek.
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