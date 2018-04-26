KOCAELİ:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

26 Nisan 2018 Perşembe 09:37

Coşkun Aral, Kocaeli Üniversitesi öğrencileri ile bir araya geldi

Sepaş Enerji düzenlediği “Doğanın Enerjisi” fotoğraf yarışması kapsamında, ünlü fotoğrafçı Coşkun Aral’ı Kocaeli Üniversitesi öğrencileri ile buluşturdu.Dünyaca ünlü duayen fotoğrafçı Coşkun Aral, Sepaş Enerji’nin konuğu...

Coşkun Aral, Kocaeli Üniversitesi öğrencileri ile bir araya geldi
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
banner568

Sepaş Enerji düzenlediği “Doğanın Enerjisi” fotoğraf yarışması kapsamında, ünlü fotoğrafçı Coşkun Aral’ı Kocaeli Üniversitesi öğrencileri ile buluşturdu.

Dünyaca ünlü duayen fotoğrafçı Coşkun Aral, Sepaş Enerji’nin konuğu olarak Kocaeli Üniversitesi öğrencileriyle buluştu. Kocaeli Üniversitesi Prof. Baki Komsuoğlu Kültür ve Kongre Merkezi’nde gerçekleşen söyleşide Coşkun Aral, jürisi olduğu Sepaş Enerji “Doğanın Enerjisi” fotoğraf yarışmasının detaylarını paylaştı. 1 Nisan - 20 Mayıs tarihleri arasında Kocaeli, Sakarya, Düzce ve Bolu’da ikamet eden 18 yaşından büyük herkes “Doğanın Enerjisi” fotoğraf yarışması katılabilecek. Coşkun Aral öncülüğündeki jüri tarafından seçilecek ilk 3 fotoğrafın sahibi Sepaş Enerji tarafından ödüllendirilecek.

Fotoğraf kareleriyle doğanın enerjisini en iyi şekilde aktaran ilk üç kişi, Coşkun Aral ile birlikte Eylül ayında Kapadokya’ya giderek Coşkun Aral’dan fotoğraf sanatının inceliklerini öğrenecek. Coşkun Aral’dan birebir dersin yanı sıra birinciye üç bin TL, ikinciye iki bin TL ve üçüncüye bin TL para ödülü de Sepaş Enerji tarafından verilecek. Gönderilen fotoğraflar arasında seçilecek olanlar Kocaeli, Sakarya, Düzce ve Bolu’da sergilenecek.
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

NOT: Haber sitemizde Haber Kaynağı belirtilmeyen haberler İhlas Haber Ajansı (İHA)'ya aittir. Haber sitemiz İHA Abonesidir. Kaynağı belirtilmeyen butür Haberleri alıp kullananlar bunun yasal sorumluluklarını kabul etmiş sayılırlar. Ayrıca, Yorum kısmına kredi reklamı, organ kaçaklığını teşvik edici yorum yapanların IP'leri savcılığa verilecektir.



İlgili Galeriler
Kenan Akdoğan'ın Oğlu Muhsin Alper'in Sünnet Düğünü Kenan Akdoğan'ın...
Malatya'yı kana bulayacaklardı Malatya’yı kana...
Malatya'ya 2 şehidin acısı düştü Malatya'ya 2...
Malatya'da ‘Evet' kutlaması Malatya’da ‘Evet’...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yukarı Çık


Bumerang - Yazarkafe


Haberi Oku