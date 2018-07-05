Darıca Balyanoz koyunda çalışmalar devam ediyor

KOCAELİ(İHA) – Darıca Belediye Başkanı Şükrü Karabacak, Bayramoğlu Balyanoz Koyu’nda devam eden çalışmaları yerinde inceleyerek yetkililerden bilgiler aldı.

Çalışmaların aralıksız bir şekilde devam ettiğini söyleyen Başkan Karabacak, “Proje bölgeye değer katacak önemli bir çalışma. Proje tamamlandığında bölgeye yeni bir yaşam alanı daha kazandırmış olacağız. Özellikle Bayramoğlu, Piri Reis ve Emek Mahallelerimizde ikamet eden vatandaşlarımıza yürüme mesafesinde olacak Balyanoz Koyu Projesi, ilçemizdeki sahillerimizi halkımıza kazandırma adına önemli bir adım. İçerisinde sosyal tesisler, cafeteryalar, spor alanları, çocuklara yönelik parklar, dinlenme alanları vb. birçok aktiviteyi barındıracak projemizde altyapı çalışmalarının önemli bir kısmı tamamlandı. Bağlantı yollarıyla birlikte bölgenin çehresi değişecek” diyerek çalışmalar hakkında yetkililerden bilgiler aldı.