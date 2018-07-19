KOCAELİ:
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19 Temmuz 2018 Perşembe 15:03

Darıca Batmanlıları ağırladı

Kocaeli’nin Darıca ilçe Belediyesi 10. Şehirler ve Kültürler Kaynaşmasında sahne alan Batmanlılar, yöresel müzikler ve folklör gösterileriyle etkinliğe renk kattı.Program öncesinde dernek yönetimi yöresel yemekleriyle protokol üyelerini...

Darıca Batmanlıları ağırladı
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Kocaeli’nin Darıca ilçe Belediyesi 10. Şehirler ve Kültürler Kaynaşmasında sahne alan Batmanlılar, yöresel müzikler ve folklör gösterileriyle etkinliğe renk kattı.

Program öncesinde dernek yönetimi yöresel yemekleriyle protokol üyelerini ağırlarken, program yöresel sanatçıların söylediği türkülerle başladı. Batmanlılar Dernek Başkan Fetullah Evinç, yaptığı kısa selamlama konuşmasında, geceye katılan herkese teşekkür ederek, “bu gece sizleri en iyi şekilde ağırlayabilmek adına, yönetimimizle birlikte çalıştık, Bu güzel etkinliklerin düzenlenmesinde emeği geçen Belediye Başkanımız Sayın Şükrü Karabacak ve ekibine teşekkür ediyorum” dedi.

Darıca Belediye Başkanı Şükrü Karabacak ise, herkesi selamlayarak başladığı konuşmasında, Batman ilinin güzelliklerini anlatarak, “Tarihi ve doğal güzellikleriyle bir açık hava müzesidir Batman. Zeynel Bey Kümbeti, İmam Abdullah Zaviyesi, Bozikan Kalesi, El Rızık Camisiyle bu akşam Batmandayız. Yöresel lezzetleriyle, üzümü, çileği, sütlü çorbası, işkembe çorbası, saç tavası, patates dolmasıyla, yöresel lezzetleriyle güzel şehrimiz Batman’dayız bu akşam. Doğusundan batısına, güneyinden kuzeyine her akşam farklı bir coğrafyadayız, birlik ve beraberlik içinde ülkemizin tüm renklerini tüm güzelliklerini bu sahilde yaşıyoruz, bundan sonra da yaşamaya devam edeceğiz. Biz Hep Birlikte Türkiye’yiz diyoruz, bizi birbirimizden ayıramayacaklar diyoruz, hepinize iyi eğlenceler diliyorum. Gecemize bir kez daha hoş geldiniz sefalar getirdiniz” diyerek konuşmasını tamamladı.

Konuşmaların ardından dernek yönetimi tarafından protokol üyelerine plaket takdimi yapıldı. Plaket takdiminin ardından sahne alan folklör ekibinin gösterileri vatandaşların büyük beğenisini kazanırken, yöresel sanatçıların yanı sıra gecenin finalinde sahne alan Cihan Akboğa birbirinden güzel eserlerle Darıca sahilini dolduran binlerce kişiye müzik ziyafeti verdi.
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