KOCAELİ:
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25 Temmuz 2018 Çarşamba 16:27

Darıca da kurban alanı satışları başladı

KOCAELİ(İHA) – Darıca Belediyesi Kurban Bayramı öncesi Kurban satış alanındaki hazırlıklarını sürdürürken, Kurban Satış alanları için de fiyatlar belli oldu.Emek Mahallesi’nde kurulacak olan kurbanlık satış alanında altyapı çalışmalarını...

Darıca da kurban alanı satışları başladı
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KOCAELİ(İHA) – Darıca Belediyesi Kurban Bayramı öncesi Kurban satış alanındaki hazırlıklarını sürdürürken, Kurban Satış alanları için de fiyatlar belli oldu.

Emek Mahallesi’nde kurulacak olan kurbanlık satış alanında altyapı çalışmalarını sürdüren Darıca Belediyesi, satış alanın fiyatlarını da belirledi. 65, 105 ve 210 metrekare olarak belirlenen kurban satış alanları için kura çekimi ise 3 Ağustos 2018 Cuma günü saat 15.00’da Darıca Belediyesi Kapalı Spor salonunda noter huzurunda yapılacak. Kurban satış alanı almak isteyen vatandaşların, Darıca Belediyesi’ne müracaat ederek, 2 Ağustos 2018 tarihine kadar belirlenen bankaya ücretlerini yatırmaları gerekiyor.

Öte yandan geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi Emek Mahallesi’nde kurulacak olan kurban satış alanı için 100 dönümlük alanda çalışma yapılıyor. 20 dönümlük park yerinin ayrıldığı kurban satış alanında duş, mescit, tuvalet ve büfe gibi satıcıların ve vatandaşların ihtiyaçlarına cevap verecek alanlar bulunacak. Halkın daha sağlıklı ve hijyenik koşullarda kurban alım işlemlerini gerçekleştirebilmeleri için alanda, veteriner eşliğinde sürekli kontroller yapılacak.
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