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08 Ekim 2018 Pazartesi 17:05

Darıca Gençlerbirliği olağanüstü kongresini yaptı

2. Lig takımlarından Darıca Gençlerbirliği’nde gerçekleştirilen olağanüstü kongrede takım başkanı Mücahid Vural olurken, yeni yönetim 7 kişiden oluştu.Darıca Gençlerbirliği, olağanüstü kongre ile yeni yönetimini belirledi. 2. Lig’de...

Darıca Gençlerbirliği olağanüstü kongresini yaptı
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2. Lig takımlarından Darıca Gençlerbirliği’nde gerçekleştirilen olağanüstü kongrede takım başkanı Mücahid Vural olurken, yeni yönetim 7 kişiden oluştu.

Darıca Gençlerbirliği, olağanüstü kongre ile yeni yönetimini belirledi. 2. Lig’de mücadele veren takımın kongresi Darıca Belediyesi meclis salonunda yapıldı. Kongrede kulüp faaliyetleri ve denetim kurulu raporu onaylanarak ibraz edildi. Kongrede kısa bir selamlama konuşması yapan Kulübün Onursal Başkanı Şükrü Karabacak, kongrede alınan kararların hayırlı olması temennisinde bulunurken, “Darıca GB, köklü bir geçmişe sahip tarihi bir kulüptür. Geçmişi başarılarla dolu kulübümüzde bugün yeni bir dönem başlamıştır. Kulüp başkanından yönetimine, taraftarından ilçe halkına kadar herkes Darıca Gençlerbirliği’nin başarısı için elini taşın altına koymalıdır. Bizler yıllardır maddi manevi her türlü desteği veriyoruz, bundan sonra da vermeye devam edeceğiz. Darıca GB’nin daima var olabilmesi için, Darıca GB’yi Anonim Şirketi’ne dönüştürüyoruz. Böylelikle kulübümüzün geleceğini teminat altına alıyoruz. Kulübümüzün ismi, renkleri ve stadı asla ve asla değiştirilemeyecektir. Başkan ve ekibine başarılar diliyorum’’ dedi.

Başkan Şükrü Karabacak’ın konuşmasının ardından Darıca Gençlerbirliği’nin 7 kişiden oluşan yönetim kurulu belirlendi. Alınan kararla anonim şirketi olan kulüpte Başkan Mücahid Vural olurken, Özcan Dal, Lokman Demirtaş Oktay Akman, Ali Güven, Mehmet Elmas, Ferhat Gümüştekin yönetim kuruluna alındı. Takımın Denetim Kurulu ise Bilal Ulusuy, Bülent Anar ve Kenan İbar’dan oluştu.
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