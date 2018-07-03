Darıca Yaz Spor okulları rekor katılımla başladı

KOCAELİ(İHA) – Darıca Belediyesi Yaz Spor Okulları, 2 bin 980 öğrencinin katılımıyla başlarken, bu yıl ilk kez açılan yüzme branşında 960 öğrenci yüzme eğitimi alacak.Darıca’da açılan yas spor okulları öğrencilerden yoğun ilgi...

KOCAELİ(İHA) – Darıca Belediyesi Yaz Spor Okulları, 2 bin 980 öğrencinin katılımıyla başlarken, bu yıl ilk kez açılan yüzme branşında 960 öğrenci yüzme eğitimi alacak.

Darıca’da açılan yas spor okulları öğrencilerden yoğun ilgi görüyor. Yaz Spor Okulları bu yıl Darıca Belediyesi Kapalı Spor Salonu’nda yapılan açılış töreni ile başladı. Törende öğrencilere seslenen Darıca Belediye Başkanı Şükrü Karabacak, belediye olarak gençlerin gelişimine büyük önem verdiklerini ifade etti.

Yaz Spor Okullarının gençlerin hem fiziksel hem de zihinsel gelişimlerine büyük katkı sağladığının altını çizen Başkan Karabacak, “Spor okulları aynı zamanda öğrencilerin yaz aylarında boş vakitlerini en iyi şekilde geçirmeleri için büyük bir fırsat. Öğrencilerin yaz spor okullarından en iyi şekilde istifade edebilmesi adına her türlü imkanları seferber ediyoruz. Bugün milli takıma yükselmiş, olimpiyatlarda mücadele edebilecek sporcularımız var. Buradan çok yetenekli, nitelikli milli takıma kadar gidebilecek sporcuların yetişeceğinden hiç kuşkumuz yok. Hedefimiz bu sporcuların sayısını arttırmak. Darıca Belediyesi olarak öğrencilerin spor kıyafetleri dahil her türlü ihtiyaçlarını karşılayarak aileleri de önemli bir yükten kurtarıyoruz. Geleceğe en iyi yatırımın gençlere yatırım olduğunu biliyoruz” dedi.

Geçmiş yıllarda yıl olduğu gibi Yaz Spor Okullarına devam eden öğrencilerin spor kıyafetleri Darıca Belediyesi tarafından ücretsiz olarak karşılanırken, bu yıl yaz spor okullarında futbol, basketbol, voleybol, jimnastik, tenis, tekvando, karate, judo, güreş ve yüzme branşlarında uzman eğitici kadrosuyla eğitim verilecek. Darıca’lı çocukların büyük ilgi gösterdiği Yaz Spor Okullarına 2 bin 980 öğrenci kayıt yaptırdı.

Başkan Karabacak ve beraberindekiler daha sonra da Deniz Yıldızları Lisesi’nde Darıca Belediyesi tarafından hizmet verilen havuzlara giderek buradaki yaz spor okullarının açılışını gerçekleştirdi.

Başkan Karabacak burada yaptığı açıklamada ise, “İki ayrı noktada hizmet veren ve bugüne kadar 2 bin 500 çocuk, bin 500 yetişkin olmak üzere toplam 4 bin kişiye eğitim veren yüzme havuzlarına Yaz Spor Okulları için yoğun talep geldi. Yaz boyunca 960 öğrenciye iki ayrı noktada eğitim vereceğimiz yüzme branşında uzman eğitmenler eşliğinde yavrularımız en iyi şartlarda eğitim alacaklar. Bu anlamlı günde bizleri yalnız bırakmayan ailelerimize teşekkür ediyorum” diyerek konuşmasını tamamladı.