Darıca’da Kırşehirliler şöleni

Darıca’da düzenlenen Kırşehirler Şöleni’nde usta sanatçı ve şairler, vatandaşlara doyumsuz bir müzik ziyafeti yaşattılar.

Türk Halk Müziğinin büyük ustalarından Neşet Ertaş’ın memleketi Kırşehirliler, düzenledikleri gecede Neşet Ertaş’ın namına yakışır bir müzik ziyafeti sundular Darıca Kaymakamı Ömer Karaman, Darıca Belediye Başkanı Şükrü Karabacak, ilçedeki siyasi parti başkanları, Darıca Belediyesi meclis üyeleri, dernek başkanları ve binlerce vatandaşın katıldığı gecede Kırşehirliler Dernek Başkanı Fatih Soylu yaptığı kısa selamlama konuşmasında, Kırşehir kültürünü en iyi şekilde tanıtmak için çalıştıklarını ifade ederek, kendilerini bu anlamlı gecede yalnız bırakmayan başta protokol üyeleri olmak üzere herkese teşekkür etti.

Daha sonra konuşan Darıca Belediye Başkanı Şükrü Karabacak ise, “Neşet Ertaş’ın hemşehrileri, Anadolu’nun tatlı dili ,dertli sazı, doğru sözü, Anadolu’nun Yanık Şehri Kırşehir’in güzel insanları gecemize hoş geldiniz sefalar getirdiniz. Türk Halk Müziğinin efsane ismi Abdallık geleneğinin son büyük temsilcisi bozkırın tezenesi Neşet Ertaş’ın hemşehrileri hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Anadolu’nun ortasında ipek yoluna gönlünü açmış Kırşehir, Ahilik teşkilatının kurucusu Ahi Evran ile Türk dilinin öncüsü Aşık Paşası ile gönül ve sevgi insanı Hacı Bektaşı Veli ile dünyanın ilk bilim merkezi olarak kabul edilen Cacabey Medresesi ile bin bir çeşit kuşun yer aldığı Seyfe Gölüyle, doğal güzellikleriyle, lezzetli yemekleriyle Kırşehir ilindeyiz bu akşam” dedi.

Darıca Kaymakamı Ömer Karaman ise selamlama konuşmasında ülkemizin her yerinin ayrı güzellikleri olduğuna vurgu yaparak, gecenin düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür etti. Gecede sahne alan Ersan Demir türküleriyle, Şair Kazım Erdem ise okuduğu şiirlerle geceye renk kattı. Adem Göçer ve ekibinden oluşan Kırşehir Kültür Turizm Müdürlüğü Ustalar Topluluğu’nun müzik ziyafeti ile devam eden gece, İstanbul Türk Halk Müziği Devlet Korosu sanatçısı Elif Buse Doğan konseri ile son buldu.