Darıca Belediyesi, Adnan Menderes Kültür Merkezi’nde düzenlediği kültür sanat etkinlikleriyle sanatseverlerin ilgi odağı olmaya devam ediyor.Darıca Belediyesi sanat etkinliklerine hız kesmeden devam ediyor. Barış Bölükbaşı’nın yazdığı, Çiğdem Tunç’un yönettiği Şoför Nebahat isimli tiyatro oyunu Darıca’da sanatseverlerle buluşacak. 18 Ekim Perşembe günü saat 20.00’de Adnan Menderes Kültür Merkezi’nde sergilenecek olan oyun Sipsi Vedat, Selvi, Sabit Cemil, İstepne Mustafa, Todori gibi tiplemeleriyle ilgi çekiyor. Tiyatro oyununda Çiğdem Tunç, Murat Parasayar, Abidin Yerebakan, Sema Aras gibi usta oyuncular yer alıyor.
Darıca’da kültürel etkinlikler devam ediyor
Darıca Belediyesi, Adnan Menderes Kültür Merkezi’nde düzenlediği kültür sanat etkinlikleriyle sanatseverlerin ilgi odağı olmaya devam ediyor.