Darıca’da şölen Bartınlılar ile devam etti

Darıca Belediyesi 10. Şehirler ve Kültürler Kaynaşması’nda Giresunlular Gecesi’nin ardından düzenlenen Bartınlılar Gecesinde vatandaşlar yöresel türküler eşliğinde gönüllerince eğlendi.

Ramazan Aydemir konseriyle başlayan Bartınlılar Gecesi’nde konuşma yapan Darıca Belediye Başkanı Şükrü Karabacak, “Bu yıl 10. düzenlediğimiz Şehirler ve Kültürler Kaynaşması etkinlikleri kapsamında siz değerli Bartınlılar ile birlikte olmaktan dolayı son derece mutluyum. Her akşam farklı bir ilimizin güzelliklerine şahit olduğumuz bu etkinliğimizde bu akşam Karadeniz’in şirin kenti, tarihi ve doğal güzellikleri içinde barındıran, sıcak ve misafirperver insanlarıyla turizmde cazibe merkezi haline gelen Bartın’dayız. Şehirler ve Kültürler Kaynaşması insanlar arasındaki kardeşlik duygularını pekiştirerek birliğimizin ve beraberliğimizin artmasına vesile oluyor. Her akşam farklı bir kültürü tanıdığımız ve farklı bir güzelliğe şahit olduğumuz programımıza iştirak eden tüm misafirlere teşekkür ediyorum, gecemiz hayırlı olsun, herkese iyi eğlenceler diliyorum’’ dedi.

Konuşmaların ardından programa katılan Bartın Belediye Başkan Yardımcısı Erol Demirkoparanoğlu Başkan Karabacak’a günün anısına bir tablo hediye etti. Kozlu Belediyesi Halk Oyunları Ekibi’nin folklör gösterisi izleyenler tarafından beğeniyle izlendi. Program ses sanatçısı Yılmaz Cesur, Elif Doğan ve Şevket Doğan konseriyle devam etti.